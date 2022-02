Private barnehager gir mest velferd for skattepengene

Med en oppskrift bestående av like deler mistenkeliggjøring og halvsannheter, forteller SVs Eirik Faret Sakariassens en historie om barnehagesektoren som har svært lite med virkeligheten å gjøre.

«Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt.»

Ordene tilhører professor Kåre Hagen, leder av Velferdstjenesteutvalget og leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved Oslo Met.

Hans budskap fra Arendalsuka 2021 står i skarp kontrast til det bildet SVs Eirik Faret Sakariassen tegner av barnehagesektoren i sitt innlegg i Rogalands Avis 3. februar.

Men så er det også nokså skarp kontrast mellom SV anno 2022 og det partiet som for snart 20 år siden allierte seg med Frp for å få til barnehageforliket, en av de mest vellykkede velferdsreformene i moderne tid.

De barnehagene som SV for 15–20 år siden heiet fram, tilbyr i dag gode velferdstjenester i sine nærmiljøer.

I tillegg bidrar de sterkt til innovasjon og mangfold. De følger de samme lover og forskrifter som kommunale barnehager. De tilbyr faste og hele stillinger og minst like gode lønns- og pensjonsvilkår som kommunale barnehager. De koster skattebetalerne mindre enn kommunale barnehager, noe som utgjør minst et par milliarder kroner i offentlig besparelse hvert år. De har systematisk lavere sykefravær – og litt mer fornøyde foreldre.

Kort sagt gir de mye og god velferd for skattepengene.

Når SV nå er ute etter å kvitte seg med store deler av denne sektoren, bygger det på karikerte framstillinger og halvsannheter, og ikke den grad av innsikt man bør kunne forvente.

Realiteten er at private barnehager i 2020 hadde et gjennomsnittlig årsresultat på 1,8 prosent. Når Sakariassen omtaler samlet overskudd i sektoren, utelater han beleilig at en av tre hvert år går med underskudd. Og når han omtaler samlet utbytte i sektoren, avstår han fra å opplyse om at dette i all hovedsak er godtgjørelse til eiere av enkeltpersonforetak, og som ikke er lønnsmottakere i egen virksomhet.

I innlegget drømmer SV-politikeren dessuten om hva kommunene kunne fått til hvis de hadde fått drevet tjenesteyting for de pengene som private barnehager har i overskudd.

Resonnementet er meningsløst. Ettersom private barnehager får driftstilskudd som er basert på faktiske kostnader i kommunale barnehager to år i forveien, har de kommunale barnehagene allerede brukt opp de pengene private barnehager går i overskudd.

Når kommunale barnehager også koster fellesskapet mer, men uten å kunne dokumentere høyere kvalitet, ville resultatet av SVs politikk blitt at det offentlige hadde et milliardbeløp mindre å drive tjenesteyting for – hvert eneste år.

Om dette ikke bekymrer SV, bør det interessere dem som er opptatt av hvordan vi i tiårene framover skal utvikle bedre velferdstjenester – og hvordan disse skal finansieres.

PBL er enig i at sektoren skal være strengt regulert, og i motsetning til hva Sakariassen hevder, er vi ikke imot endringer. Men det SV i praksis krever, er å ta fra barnehageeierne eiendomsretten til de virksomhetene de møysommelig har bygget opp. De vil gi eierne rett til å tape det de har investert, men det skal ikke være noen mulig oppside.

Dette er takken til alle gründerne og pedagogene som i årene etter barnehageforliket tok SVs utfordring om å skape egne virksomheter.

