Barnehager skal drive med pedagogikk, ikke butikk

Private Barnehagers Landsforbund gir SV fortjent honnør for barnehageforliket for 20 år siden. Men de hadde vel ikke trodd at det var siste gang norske folkevalgte gjorde grep innenfor barnehagesektoren?

I Rogalands Avis skriver Jørn-Tommy Schjelderup, konstituert administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund (PBL) et svar til meg. Der påstås det at «Politikken til SV innebærer avvikling av mange gode barnehager». Gjennom den påstanden avdekker han jo hvordan PBL og kommersielle barnehager tenker å presse fram sin vilje: de skal true seg til at ingen endring skjer. En sånn taktikk bør ikke aksepteres fra regjeringen.

Hvis kommersielle barnehager vil legge ned dersom de ikke får lov til å ta ut profitt, så dem om det. Jeg har ingen forståelse for at et profittforbud fører til at barnehager legger ned. Dersom man da legger ned, så viser de jo klart og tydelig hva som var motivet. Da var det ikke barnas beste, men deres egeninteresse som var det som drev dem. Det har jeg ingen sympati for. Hvis man ikke er villig til å drive barnehage om man ikke kan ta ut profitt, så bør man kanskje ikke drive med barnehage. Da bør man kanskje heller åpne en butikk.

[ Les Eirik Faret Sakariassens første innlegg her ]

Men barnehager skal ikke drive butikk, de skal drive med pedagogikk. De skal gjøre unger trygge, nysgjerrige, lekne, glade, mette og klokere. De skal trøste når den lille jenta har ramlet, lese høyt fra barnebøker, holde ungene trygt i hånda på tur til den nærmeste skogen og lage pedagogiske opplegg som treffer barnas nysgjerrighet og læreglede. De skal ikke bruke tid på å etablere datterselskaper, selskaper man leier personellet inn fra eller drive internfakturering mellom ulike selskap i samme konsern.

Velferdstjenesteutvalget anslo tidligere i år at over 1 milliard kroner kan forsvinne ut av den skattefinansierte velferden vår bare på ett år. Tenk hva vi kunne fått til med den milliarden. For eksempel hvor mange flere ansatte vi kunne hatt i barnehagene våre. I 2018 gikk de private barnehagene med 1,2 milliarder i overskudd – og 120 millioner gikk i utbytte til eierne. I tillegg kommer konsernbidrag, kjøp og salg av eiendom, internfakturering, og alle de andre utspekulerte grepene velferdsprofitørene gjør for å hente ut velferdskroner til egen berikelse.

Private, ideelle barnehager har selvsagt ingen grunn til å legge ned om det innføres profittforbud. De tar ikke ut noe av foreldrepengene eller den kommunale finansieringen til profitt, alt går tilbake til driften av barnehagene. Så de kan jo fortsette den gode jobben de gjør. Om en kommersiell barnehage velger å legge ned fordi de ikke får ta ut profitt, så får de heller gjøre det. Det er nok av gode kommuner eller ideelle aktører som står klare til å ta over.

[ Politikken til SV innebærer avvikling av mange gode barnehager ]