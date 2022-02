Et brøl for klima- og naturhandling

I 2019 møttes et par tusen barn, unge og voksne i Byparken i Stavanger. Samme dag var det samlet mer enn 60 000 foran Stortinget og på 20 andre steder i landet. Klimabrølet ble med det norgeshistoriens største klimamarkering. Brølet fortsetter og fra og med 3. februar og ut hele februar kan du høre brølet utenfor Vitenfabrikken i Sandnes. Da blir Brølofonen tilgjengelig for alle rogalendinger som vil heve sin stemme.

Målet er å gi politikerne kraft og handlingsrom til å iverksette modige klimatiltak på vegne av oss alle. Brølet har løftet klimasaken på den politiske agendaen, bidratt til å flytte klimaaktivisme fra gata til styrerom, og motivert enkeltpersoner til å leve mer bærekraftig.

En grønn dreining har funnet sted, i politikken, i næringslivet og blant folk. Dette er gode nyheter.

Den dårlige nyheten er kursendringen ikke går fort nok. Den begrensede reduksjonen av norske klimagassutslipp som faktisk har funnet sted, samt framskrivinger av nåværende planer for klimagasskutt, tilsier høy risiko for at Norge ikke oppfyller sin del av Paris-avtalen. «Vi er per i dag ikke i nærheten av å oppfylle våre klimamål», uttalte klima og miljøministeren i møte med Klimabrølet 6 desember 2021. «Det er avgjørende at dere presser oss, for det er nok av aktører som presser i motsatt retning».

Samtidig som at vi fører en risikabel klimakurs, kommer en annen dårlig nyhet. Norske kommuner planlegger nedbygging av 7,2 prosent av vårt totale landareal, eller tilsvarende alt bart fjell i hele Norge, innen 2030. Dette skjer selv om det internasjonale naturpanelet har pekt at det å ta vare på naturmangfold og økosystemer er like viktig for fremtidig velferd, som hva minimering av klimaendringer er. I tillegg er intakte økosystemer avgjørende i kampen mot klimaendringene. Vi trenger derfor mer natur, ikke mindre. Klima og natur er to sider av samme sak.

Pandemien gjør at vi kan ikke samles, slik vi gjorde i 2019. Den partipolitiske uavhengige foreningen Klimabrølet inviterer derfor denne gang til å ta del i tidenes lengste brøl. For å bli med, må du laste opp ditt brøl på www.klimabrolet.no.

Brølofonen, som står foran Vitenfabrikken i februar, vil bære ut din stemme. Gjennom hele nåværende stortingsperiode vil Brølofonen turnere land og strand rundt, slik at de folkevalgte hører vårt rop om å iverksette tiltak for å begrense global oppvarming til godt under to grader, og sikre mer natur. Det er mulig å oppfylle disse målene, og særdeles lønnsomt. Men hva skal til for at vi lykkes?

Det internasjonale naturpanelet peker på at det ikke holder med kompromiss-pregede justeringer av nåværende politikk og levemåte. Vi må ta et dypere oppgjør med eksisterende verdensbilder, mål og verdier. Vi må rett og slett tenke helt annerledes! Først når vi gjør det, kan vi gjennomføre de systemgjennomgripende endringene, som klima- og naturspørsmålene krever.

Filosofisk kan det bety at vi må gjenoppdage både jorda og oss selv, og reforhandle vår posisjon og forhold til alt vi omgir oss med.

Biologisk kan det bety at vi må verdsette naturen slik at nedbygging av intakt natur blir langt mindre samfunnsøkonomisk lønnsomt enn hva det er i dag.

Økonomisk kan det bety at vi må legge bak oss dagens bruk og kast-økonomi, og påskynde overgangen til en økonomi der råvarebruk, avfall, utslipp og energiforbruk reduseres til et minimum.

Det som særlig mangler for å gjennomføre kursendringen er bredere folkelig oppslutning om de modige tiltakene som våre folkevalgte må treffe på vegne av oss alle. Derfor skal vi sammen med et bredt spekter av samarbeidspartnere gjøre tidenes viktigste sak relevant for en bred målgruppe, og holde oppmerksomheten om dette i fire år.

Vi som brøler, har ikke nødvendigvis samme svar på hva som skal prioriteres i klima og naturkampen. Men ved å heve stemmen sammen, setter vi saken øverst på agendaen. Ved å brøle heier vi frem modige politikere og næringsliv som jobber for å snu skuta. Ved å stemme i brølet, skaper vi felleskap og gir hverandre mot til livsstilsendringer

Mange tror det ikke har noe å si hva de som enkeltmennesker gjør i klima- og naturkampen. Men psykologisk forskning er tydelig på en ting. Den viktigste faktoren for om mennesker gjør grønne valg er hva vennen, naboen eller kollegaen gjør. Vi er dypt sosiale vesener. Dine ord og dine handlinger inspirerer de rundt deg.

Derfor har det noe å si om du viser frem ditt engasjement. Du er ikke en dråpe i havet, du er ringer i vann. Og viktigere enn noen gang.