Arbeid til alle som lokalpolitisk hovedsak

Næringslivet i Stavanger og regionen er både robust og innovativt. Arbeiderpartiet vil ha en politikk som tilrettelegger for arbeidsplasser, med en aktiv næringspolitikk fra kommunens og fylkeskommunens side. Vi vil bygge et fellesskap som stiller opp for å hjelpe folk i arbeid. Dette bør være en hovedsak også i lokalvalget i 2023.

Attraktive lokalsamfunn tiltrekker seg innbyggere og den viktigste tiltrekningskraften kommer gjennom å skape arbeidsplasser. Derfor er arbeids- og næringslivspolitikk like viktig i lokalvalget som i stortingsvalget. Kommuner som skaper flere arbeidsplasser enn befolkningsutviklingen tilsier har flere fellestrekk, som langsiktige strategier, at de jobber regionalt, utnytter geografiske og næringsmessige fortrinn, og har en aktiv og gjennomtenkt næringspolitikk. Det legger grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn.

Kommunene er viktige for næringslivet, både ved reguleringer og som en aktiv samarbeidspartner. Attraktive bomiljøer i kommuner gjør at kommunene kan tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Gjennom blant annet NAV, Flyktningkontoret, og tilrettelagte arbeidsplasser har kommunene viktig ansvar for å hjelpe mennesker ut i jobb. Fylket spiller på samme måte viktige roller gjennom fylkeskommunale utviklingsmidler, aktivt samarbeid med utdanningssektoren, videregående utdanning og læreplasser.

Arbeiderpartiet er næringspartiet og vi tror andre kommuner og regioner kan ta inspirasjon av Stavanger og Rogalands næringsarbeid. Siden Arbeiderpartiet kom til makten i Stavanger i 2019, har en mer aktiv næringspolitikk stått helt sentralt for dagens politiske flertall, med ordfører Kari Nessa Nordtun i spissen. Stavanger er Energihovedstaden, og regionmotoren. Det var en klar forventning i næringslivet at det regionale samarbeidet måtte bli bedre, inkludert samarbeidet mellom kommunene og fylkeskommunen. En samlet og velfungerende regional enhet gir klare fordeler både for lokal innovasjon og næringsutvikling. Under det nye flertallet ble det utviklet en ny og mer handlekraft modell for organiseringen av næringssamarbeidet.

I Stavanger lanserte kommunen Energihovedstaden som det første prosjektet i den nye regionale organiseringen av næringssamarbeidet på tvers av kommunene. Energinæringen skal tas i fornybar retning, for å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Stavanger og regionen. Stavanger er oljebyen, men Energihoved­stads­prosjektet handler om hele energimangfoldet. Det ligger enorme muligheter innen fornybar for den regionale leverandørindustrien. Men her trengs en aktiv næringspolitikk som aktivt bruker de virkemidlene man har til rådighet. I 2020 ble det bestemt politisk at Stavanger skulle lage en ny næringsstrategi, med smart spesialisering som rammeverk. Den ble utarbeidet gjennom involvering og medvirkning av andre av­­­delinger i kommunen, organisasjonsliv, klynger, akademia, offentlig sektor og folkevalgte, og hvor medvirkning fra næringslivet sto helt sentralt.

Til Arbeiderpartiets kommende programprosess spør vi: Hva kan vi lære av Stavanger og Rogaland, og av det gode samarbeidet med næringslivet? Hva kan kommunene selv gjøre for å legge enda bedre til rette for et godt samarbeid med næringslivet – både for å ivareta eksisterende næringsliv og å få til nye grønne arbeidsplasser – og hvilke virkemidler og grep for å skape enda bedre rammevilkår bør trekkes fram?

Videre: Hva er de største utfordringene knyttet til et seriøst og anstendig arbeidsliv, og hvordan kan kommune og fylke bli en enda bedre arbeidsgiver?

Alt dette viser at arbeid og næringsliv også er en viktig lokalpolitisk sak, sammen med de tradisjonelle velferdssakene utdanning og helse. Arbeid og velferd henger tett sammen og er gjensidig avhengig av hverandre.

Arbeiderpartiets lokal­­politiske utvalg er starten på Aps programarbeid. Vi vil trekke opp hovedpilarer for Aps politikk, mens kommunene og fylker vil finne de gode lokale grepene. Gjennom utveksling av ideer kan vi lære mye av hverandre, både mellom kommuner og mellom stat og kommuner. Vi utfordrer andre til si sin mening (innspill@arbeiderpartiet.no) om hvordan vi skaper attraktive kommuner basert på arbeid og næringsliv, og hvordan vi hjelper flest mulig ut i arbeid fremfor passivitet. Dette må være en viktig del av lokalvalgkampen, fordi arbeid til alle er grunnleggende for oss alle.

