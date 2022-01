Mer istid i hallene, ikke mindre!

Stavanger har fantastiske fasiliteter for isidretter, både i Forum-området og i Sørmarka Arena. Anlegg som primært skal gi gratis idrettsaktiviteter for barn og unge – men også gi Stavanger viktige konferanser og messer. Nå er det viktig å samordne behov, bruk – og de ulike aktørene, til alles beste.

Stavanger kommune har satset mye på å bygge opp et sterkt miljø for idretter på is. Gamle, gode Siddishallen har fått selskap av Stavanger ishall, DNB Arena og Sørmarka Arena med heftig kommunal finansiering. Det har skapt enorm aktivitet. På Forum-området arrangeres Norges største hockeyskole for barn, det er topplag for både herrer og damer i ishockey og aldersbestemte norgesmestere og landslagsspillere i fleng.

I Sørmarka Arena skapes også talenter og gode miljøer i lengdeløp på skøyter – samtidig som at utøvere fra hele landet flytter hit for å bli en del av utviklingsmiljøet på is skapt av gode fagfolk. Det er arrangert World Cup på skøyter. Kunstløp- og curlingmiljøene har også ambisiøse vekstplaner. Normalt er det is i Sørmarka Arena fra oktober til mars. Dersom denne perioden ble forlenget fast, ville både norske og utenlandske lag i skøyter kunne lagt flere treningssamlinger til Stavanger.

Arbeiderpartiet er takknemlige og stolte over det arbeidet som skapes i disse idrettsmiljøene i byen vår. For oss er det fellesskapet idrettsaktivitet skaper, av avgjørende betydning for gode samfunn. Derfor har vi den siste tiden tatt initiativ til å se på hvordan vi kan få til mer istid i alle ishallene – altså å strekke sesongen med is, for å skape enda mer aktivitet og attraktivitet.

Det er imidlertid dyrt å ha islagte haller. Stavanger kommune har stipulert årlige kostnader på 20 millioner kroner for alle isidrettene alene. Det er kostnader Stavanger tar alene, selv om utøverne i hockeyhallene våre på Forum-området er fra både Randaberg, Sola, Sandnes og andre kommuner. En forespørsel til de andre kommunene om å bidra økonomisk for å skape ønsket vekst for isidrettene, ga dessverre ikke resultater.

Sørmarka Arena eies og driftes imidlertid sammen med våre tre nabokommuner gjennom selskapet Folkehallene IKS – og var den første av det som nå er i alt fem folkehaller i regionen. En hall primært for isidretter, men også andre aktiviteter. Sommeren 2019 og 2020 har for eksempelvis titusenvis av barn og unge hatt gratis aktiviteter i Sørmarka som en del av «Barnas Sommer»-prosjektet til kommunen.

I år – og annethvert år arrangerer Stavanger ONS. Det er en konferanse som ikke trenger ytterligere beskrivelse. Den skaper enorme ringvirkninger for både by og region – men også utfordringer for idrettene som normalt bruker hallene – med og uten is – i forumområdet.

Sist gang ONS ble arrangert i 2018, ble fraværet av is på Forum-området i slutten av august og hele september løst med at Sørmarka Arena ble islagt tidligere enn vanlig. Det var en ordning mange forventet også i år. Imidlertid har styret i Folkehallene bestemt seg for å være vertskap for en boligmesse og en bilmesse i denne perioden.

Denne gangen har det trolig gått for fort i svingene. — -

Det betyr i utgangspunktet at barn og unge som driver idrett på is ikke bare må gå hele sommeren uten treningsmuligheter, men også hele september. Det er prekært for et idrettsmiljø – både med tanke på å beholde aktiviteten og medlemmene, men også med tanke på inntekter.

Kombinasjonen idrett og messer, konferanser og seminarer er som oftest god i Stavanger. Det er gjensidig forståelse for de ulike aktørenes behov og ønsker innad i hver enkelt hall og mellom hallene.

Denne gang har det trolig gått for fort i svingene. Det er ikke ønskelig for verken idrettsmiljøet eller politikere å ikke kunne tilby isflater til barn og unge på slutten av sommeren og i september. Neppe for Folkehallene heller.

Arbeiderpartiet har derfor stilt spørsmål ved den aktuelle situasjonen politisk, og det er startet dialog mellom kommuneadministrasjonen og ledelsen i Folkehallene for å få til en god løsning i år. Vi håper det arbeidet lykkes, og vi i flertallspartiene skal støtte opp om en løsning, men uansett viser denne situasjonen at kommunen som eier av idrettsanlegg må ha en gjennomgang og tydeliggjøre ytterligere hva vi egentlig vil med hallene våre – og hvordan vi prioriterer mellom aktivitet og inntekter/utgifter.

I tillegg må vi samordne, tydeliggjøre og formalisere samarbeid mellom ulike kommunale aktører som er engasjert rundt idrett og messeaktivitet. Slik at vi får en enda bedre utnyttelse av de mange arenaene vi har og betaler for.

Både for næringslivet, men ikke minst for idretten.

