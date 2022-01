Dobbeltspor fra Sandnes til Egersund innen 10 år

Presset på dyrket matjord på Nord-Jæren er stort på grunn av storstilt utbygging av boliger og industri. Dersom vi bygger ut dobbeltspor fra Sandes til Egersund, vil det føre til at mange flere mennesker kan bosette seg i dette området og ta vekk presset for utbygging på matjord fra Nord-Jæren.

Det er store muligheter til å bygge jernbanespor på udyrket jord, spesielt rundt områder ved Brusand, Ogna, Sirevåg, Hellvik, Egersund, Lund og Sokndal. Ved et sterkt politisk engasjement er det muligheter for å få til store miljøgevinster i Sør-Rogaland også. Dagens jernbanelinje fra Egersund til Moi er ikke av den beste kvalitet, spesielt ikke i områdene rundt Drangsdalen. Der må toget i dag kjøre i 20 km/t og det er stor fare for ras på linjen. Ved å lage tunnel fra Egersund til Moi, vil det bare ta 20 min å kjøre denne strekningen.

Jeg håper at stortingsrepresentantene vil arbeide for denne saken, slik at dette kan bli realisert innen 10 år.