Nazi-show på gang. Igjen

Så er det i gang igjen det tilbakevendande showet der 22/7-terroristen får rampelyset retta mot seg og med kløkt bruker nokre av dei store mediehusa som mikrofonstativ. Enda ein gong får han spreie sitt antidemokratiske nazi-bodskap til heile verda i ei rettssak som eigentleg skulle handle om hans søknad om prøvelauslating.

«Då det formelle var over, vende massemordaren seg til pressa,» kunne vi lese. Sjå for deg situasjonen. Overivrige journalistar og pressefotografar tidleg på plass i Skien med nykvessa tastatur og blankpussa linser. Dei værar sensasjon. Tenk om det er dei som kan få det store scoopet.

Dei slepp å vente lenge. Terroristen avleverer (som vanleg) nazihelsing i det han kjem inn. Klikk, klikk. Hurtigleveranse av bilde og tekst til redaksjonar. Han har propagandaplakatar på engelsk. Klikk, klikk. Enda ei sak som heile verda kan ha interesse av.

«Nokre plakatar må det norske folk tole,» skreiv ein som kommentar på Twitter. Ja, vi toler det. Fordi Noreg er ein rettsstat og fordi det er prinsipp vi ikkje vil tukle med, toler vi det. Dei pårørande til dei 77 han myrda med kaldt blod, toler det. Dei han skada for livet og traumatiserte, toler det. Det blir enda ei ekstra byrde til børa, men dei toler det. Vi toler det alle saman sjølv om det heile er motbydeleg, perverst og skrudd.

Men det er det slett ikkje for alle. Ikkje dei som stadig oftare uttaler i kommentarfelt at Arbeiderpartiet fekk som fortent. At det er politikken deira som har gjort det nødvendig å ta i bruk drastiske verkemiddel. Enkelte oppfordrar «patriotar» til å ta til våpen. Tidlegare blei slikt uttrykt i lukka, høgreekstreme grupper. No blir det uttalt i opne Facebook-grupper.

I ein diskusjon eg var i nyleg, hevda ei kvinne at Sylvi Listhaug hadde heilt rett då ho påstod at Ap meiner at terroristar sine rettigheiter er viktigare enn nasjonen si sikkerheit. Det stoppa ikkje der. Ei anna hadde vasa seg så langt inn i konspirasjonsteoriane sine irrgangar at ho knapt kan klare å finne ut att. «Det var Ap sjølv som stod bak masseskytinga på Utøya,» var hennar absurde påstand.

Du lurer kanskje på om eg har eit poeng med dette? Poenget er at det uroar meg at nokre medier nesten ukritisk, kan det sjå ut som, gjev nazisten ein talarstol. Dei gøymer seg bak at dei har «plikt til å informere». Men dei har ingenting nytt å skrive heim om. Det er nøyaktig det same denne gongen som sist: Nazi-helsing i det han kjem inn i salen. Han angrar slett ingen ting. Han har ein bodskap han har planar om å kommunisere til heile verda. Med enkelte massemedia som nyttige idiotar, veit han at han vil nå fram til og kunne påverke og rekruttere mange til sin eigen ondskapens ideologi.

Sjølvsagt er han innforstått med at det ikkje er folk flest han når fram til. Vi er bare forstyrrande element. Det er det glødande Ap-hatet han appellerer til. Dei lett forførbare som treng fiendar. Dei som er viljuge til å marsjere i takt. Det er rasistar. Jødehatarar. Muslimhatarar. Homohatarar. Antifeministar. Antidemokratar. Høgreekstremistar. Nazistar.

Han appellerer til alle som gjev blaffen i demokratiske prinsipp. Dei som glatt er viljuge til å forkaste ytringsfridom, religionsfridom og menneskerettar for å skape eit regime der absolutt alle må gå i takt. Eller dø.

Ingen må innbille seg at 22/7-drapsmaskina bare sånn heilt tilfeldig har med seg plakatar skrivne på engelsk inn i rettssalen. Han er sjølvsagt ikkje nøgd med at bare 5,3 millionar nordmenn skal utsetjast for nazipropagandaen hans. Kvifor skal han det, når han kan bli engelsk-høyrt overalt i verda?

Heldigvis er dei aller fleste som blir utsette for høgreekstremismen hans, intelligente nok til å trekkje på skuldrene, riste på hovudet og tole galskapen. Men vi skal òg vere inderleg klar over at tankane hans vil gje ekko i kvart einaste formørka, høgreekstremistiske sinn same kvar på kloden det måtte vere. Dei mest forskrudde vil truleg sjå på han som det største (i fengsel riktignok) Führer-emnet sidan han med barten, du veit.

For 22/7-terroristen er nok søknadene om prøvelauslating høgdepunkt i fengselstilveret. Tenk å komme ut av isolasjon som Noregs mest brutale person og automatisk kunne bade seg i massemediemerksemd! Sjølvsagt er han fullstendig klar over at han ikkje vil bli prøvelauslatt. Søknaden er bare eit middel for å skaffe seg merksemd og for å orkestrerer dette media-showet.

Han har lukkast etter intensjonane. Heilt til søknaden blir avvist i retten, vil han skine i rampelyset. Fordi enkelte medier så viljug har stilt opp så langt, kjem han til å sende nye søknader om lauslating. Tenk om det neste gong det skjer, ikkje er noka presse han kan vende seg til når det formelle er over. Tenk om han ikkje høyrer klikking frå kamera og tastatur når han nazihelsar og promoterer nazi-propaganda. Som det stod på ein plakat eg såg ein gong: «Tenk om det blir erklært krig og ingen kjem.»

Ja, tenk. Då trur eg faktisk at han etter kvart ikkje hadde gidda å søke om lauslating. Men det er vel lite truleg at media vil bidra til det. Som vi veit; det er kroner å tene på kvart klikk.