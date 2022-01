Heltidskultur i helse- og velferdssektoren

Samarbeidspartiene i Stavanger har programfestet at vi skal dyrke en heltidskultur. Altfor mange ansatte jobber ufrivillig deltid. Det svekker tryggheten til den enkelte ansatte og vanskeliggjør drømmen om egen bolig og en trygg økonomi.

Deltidsstillinger er absolutt vanligst i helse- og velferdssektoren. I Stavanger kommune har per november 2021 bare 45,1 prosent av de ansatte heltidsstilling og gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 71,8 prosent. På sykehjemmene har 33,1 prosent full stilling, i bofellesskap 38,7 prosent, og i hjemmebaserte tjenester 45,5 prosent.

Vi vet fra spørreundersøkelser at et flertall ønsker fulltid, eller i alle fall større stilling. Samtidig vet vi at det er mangel på helsearbeidere og at den vil øke etter hvert som antall eldre øker og andelen i yrkesaktiv alder synker. Dette er også en viktig grunn for at vi går inn for en heltidskultur.

Heltidsstillinger gir også bedre tilbud til brukerne; større kontinuitet, færre ansatte å forholde seg til og mindre tid går med til rapportering osv.

Ansatte på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester har noen av de mest utfordrende arbeidsoppgavene i kommunen vår. Belastningen er høy og arbeidsmengden stor. Derfor har samarbeidspartiene Ap, FNB, Rødt, MDG, SV og Sp styrket budsjettet med 15 millioner i 2021 og med ytterligere ti millioner kroner i 2022 for å styrke grunnbemanningen på sykehjem, men også for å gi flere mulighet for heltidsstilling/økt stillingsstørrelse.

Styrkingen vil gjøre det lettere å øke stillingsstørrelsen for noen stillinger, men for å få til en skikkelig økning i stillingsstørrelse og antall heltidsstillinger, må vi se på turnusordningen, spesielt i helgene.

Det er spesielt vanskelig å kombinere heltid med behovet for døgnbemanning hele året. De færreste ønsker å arbeide i helg og de fleste arbeider ikke oftere enn hver tredje helg. På sykehjem, i bofellesskap og hjemmebaserte tjenester er det omtrent samme behov for bemanning på hverdag som i helg.

Det medfører at det er har behov for mange ansatte i helgene. Dersom alle har full stilling og alle jobber hver tredje helg vil det bli mer enn dobbelt så mange på jobb på hverdager som i helgedager. Det vil medføre en helt uhensiktsmessig fordeling av bemanning.

For å få til en heltidskultur er de fleste enige om at det er nødvendig å øke antall timer ansatte jobber i helgene. Siden det er lite aksept for å arbeide oftere enn hver tredje helg, er det enkelte steder innført langvakter i helgene, blant annet på en avdeling på Stokka sykehjem i Stavanger, og mer omfattende på blant annet på Sandsli sykehjem i Bergen og Vea sykehjem på Karmøy.

På Vea startet de med langvakter på tre avdelinger da sykehjemmet var nytt for åtte år siden – og i fjor på de to gjenstående avdelingene. Alle avdelingene har langvakter i helgene, mens noen avdelinger også har langvakter resten av uken. Langvaktene er på noen avdelinger 12,5 timer, mens andre har dagvakter på 14 timer og ti timer på natt. På den avdelingen jeg har kontaktet har over fire av fem av de ansatte full stilling og gjennomsnittlig stillingsstørrelse er også over 80 prosent. Og de ansatte jobber hver fjerde helg!

Tilbakemeldingen fra Vea er at de ansatte er veldig fornøyde med ordningen. Det må søkes om fritak fra Arbeidsmiljøloven for slike vaktordninger (på samme måte som offshore og for legenes vaktordninger på sykehus). De lokale tillitsvalgte godkjenner turnus med vakter inntil 12,5 timer, mens vakter over 12,5 timer må godkjennes sentralt. Ikke alle ønsker å gå langvakter og på noen av avdelingene er det fortsatt noen få ansatte som går vanlig tredelt turnus og jobber hver tredje helg. Også fordi det på noen avdelinger passer for driften at noen har en slik turnus. Legers tilstedevakter på sykehus er også stort sett organisert som aktive langvakter på 12 -18 timer.

Etter min mening er det nesten umulig å oppnå en heltidskultur i helse og omsorgssektoren uten at det innføres langvakter i helgene. I utvalg for helse og velferd i Stavanger ble det 07.12.21. enstemmig vedtatt å be om at det så snart som mulig ble innledet samtaler med de tillitsvalgte for å se på mulighetene for å etablere en pilotordning med langvakter på utvalgte virksomheter/avdelinger for å øke stillingsstørrelse/antall heltidsstillinger.

Samarbeidspartiene styrker budsjettet for å øke bemanningen på sykehjemmene. For å få til en heltidskultur innen helse- og velferdssektoren er det i tillegg nødvendig å se på turnusordningene, spesielt i helgene. Langvakter i helgene er sannsynligvis en del av løsningen. En slik ordning må selvsagt forhandles med de tillitsvalgte, være frivillig og det må fortsatt være mulig å beholde vanlig tredelt turnus, i alle fall på noen avdelinger.

PS. Selv om det innføres langvakter på sykehjemmene vil det nok fortsatt være behov for at studenter tar helgevakter der.

