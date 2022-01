Godt nyttår, Stavanger!

Kjære alle sammen, Så har vi tatt farvel med nok et annerledes år. Nå retter vi blikket fremover, og ønsker et nytt år velkommen.

2021 kom med store kontraster. Vi har feiret fremgang og håp, og vi har svelget noen skuffelser. Vi har kjent på gleden over å møtes ansikt til ansikt, og vi har kjent på bekymring. For jobben, for helsen, og ikke minst for tålmodigheten. Belastning over tid tærer på kropp og sinn. Og det er menneskelig å bli sliten. Da er det godt å kjenne på fellesskapet. Kjenne at sammen er man mindre alene. For noen har pandemien havnet i skyggen av livet, på godt og på vondt. Mange har ønsket sitt første barn velkommen til verden, mens andre har mistet en de var så inderlig glad i.

Stavanger har tatt farvel med Per Inge Torkelsen, Svein Tang Wa, Vegar Hoel og tidenes Viking-spiller Olav Nilsen i 2021. Vi savner dem, og minnes dem med stor takknemlighet. Pandemien har forsterket vår evne til å glede oss over det vi har, og det vi skaper sammen. Her i Stavanger har vi store planer, og det er inspirerende å se på alt som vokser og gror i byen vår. I vårt store fellesskap av innbyggere finnes folk fra nesten alle nasjoner i verden. Næringslivet vårt favner byfolk, øybuer, bønder og fiskere. Vi er ingeniører, industriarbeidere og frisører fra Tasta, Storhaug og Eiganes. Vi er teknologer, transportarbeidere og musikere fra Finnøy, Hinna og Hillevåg. Vi er entreprenører, kokker og gårdbrukere fra Madla, Våland og Rennesøy. Sammen har vi satt fart på utviklingen av Stavanger som energihovedstad, studentby, Norges fjerde største havbrukskommune, en av landets største landbrukskommuner og utsøkte matregion.

Se nyttårstalen til Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) her:

Vi investerer i fremtiden, og ruster opp skoler, bygger barnehager og boliger som folk har råd til. Vi investerer i merkevaren Stavanger, og forteller verden: Kom til oss! Her er det godt å jobbe og bo. Vi investerer i klima, og fortsetter arbeidet for å bremse de ødeleggelsene vi selv har bidratt til.

Snart er det premiere på «Lykkeland 2», som forteller om en viktig del av historien vår. Nå er det vi som skriver historie om det som skal bli, og sammen må vi tenke oss godt om; hva vil vi etterlate oss? Hva vil vi at våre barn og barnebarn skal si om det vi gjorde, om det vi fikk til?

UNG2022-rapporten forteller oss om en langt mer tolerant generasjon som stiller krav til mangfold, inkludering, klima og miljø. Et godt tegn på at verden går fremover. At den blir bedre. Men de unge forteller også en annen historie. En historie om ensomhet og utenforskap. Derfor har vi i Stavanger satt ned vår egen kommisjon for ungt utenforskap. Vi har lyttet til de unge, og vi vil følge deres anbefalinger. I 2022 skal vi gjøre alt vi kan for at ingen skal bli stående utenfor. Vi trenger dere – alle sammen.

Jeg vil rette en stor takk til alle dere innbyggere. Det er dere som gjør Stavanger til et godt sted å være. Også gjennom en krevende tid.

Takk til de ansatte i helsevesenet som nok en gang har stått i en krevende pandemihåndtering. Takk til ansatte i barnehager og skoler som har stått på for å holde åpent hver dag. Takk til frivilligheten, til Saniteten, Røde Kors og Norsk Folkehjelp som har hjulpet til med vaksinering. 2022 er frivillighetens år, og dere fortjener virkelig å bli feiret og støttet framover.

Takk til ansatte i servering- og utelivsbransjen. Dere har fått tunge skudd for baugen. Takk til kulturlivet som i motgang og medgang fortsetter å minne oss om hvem vi er, som får oss til å le, som får oss til å drømme. Takk til idrettslagene som skaper viktige fellesskap for små og store.

2021 har krevd mye av oss. Men det har også gitt oss gode klemmer, fulle konsertsaler, trange barer og jublende folkemengder på Viking-kamp. Gylne glimt av alt vi er så glade i, og som vi vet det skal komme mer av. Takk til alle dere som biter tennene sammen og gir alt – igjen. Vi som har vokst opp i sidelengs regn er værharde og viljesterke. Som Svein Tang Wa skriver i denne teksten som mange av oss er så glade i:

Ka om eg tog meg i nakken Og lyfta meg opp itte den, Heilt opp te toppen av bakken, Då fekk eg vel udsikt igjen.

Udsikt te hav og te himmel, Udsikt te ting så kan bli, Tanken e yrande svimmel, Nå går eg inn i mi tid.

På vegne av hele kommunestyret; godt nytt år. Jeg gleder meg til 2022 sammen med dere.

Kari.