Nytorget: Bil er best under bakken!

Et parkeringshus under bakken vil frigjøre mer gateareal til byrom – i stedet for å legge ytterligere press på soneparkeringen i området. Veien mellom St. Petri og Langgata blir stengt for biltrafikk. Det gjør at man i bare ABC-kvartalet må finne andre løsninger for rundt 30 soneparkeringsplasser utstedt til dagens beboere. Å tilføre flere kjøretøy opp i boligsone 9 (bak Nytorget) som allerede har sprengt kapasitet er en dårlig løsning. Så vet vi at andelen elbiler blant de som bor i boligsonene er lavere en ellers, da få har anledning til å lade bil på egen tomt. Anlegget vil legge til rette for at langt flere beboere kan gå over til elbil – eller bildelingsordninger – som vil medføre en betydelig reduksjon i klimagassutslipp, og legge til rette for flere miljøgater i området.

Stavanger Parkerings trafikkbetjenter observerer området daglig. Foretaket har også foretatt biltellinger og undersøkelser som viser at området rundt Nytorget er hvor parkeringsutfordringene for beboerne er størst. En etablert parkeringsløsning vil, i tillegg til mindre miljøbelastning og utslipp, også gi økt trafikksikkerhet. Om vi ikke tar grep, risikerer vi mer trafikk i området hvor Storhaug skole, St. Svithun skole, og Kløvereng barnehage ligger. Med et p-anlegg på felt C11 (politikammeret) vil trafikk derimot ledes inn mot Bergelandsgaten, med p-huset som endestasjon. I et område med særlig verneverdige trehus, vil det være svært gunstig også for utrykningskjøretøy å unngå en opphoping av biler i boligsonene. Det er samtidig viktig å understreke at trafikkanalyser viser at man i Bergelandsgata vil kunne oppnå en reduksjon fra årsdøgntrafikk (ÅDT) fra 2500 til 1700 selv om man tilrettelegger for et parkeringsanlegg i enden av gaten.

[ LEDER: Parkering på Nytorget 2.0 ]

Stavanger Parkering har et nært og godt samarbeid med Norges Handikapforbund Rogaland. Forbundet utrykker bekymring for deres medlemmers tilgjengelighet til Stavanger sentrum i forbindelse med realiseringen av sentrumsplanen. Dette er en bekymring Stavanger Parkering tar på høyeste alvor. Vi er opptatt av å bidra til gode løsninger for denne sårbare gruppen. Et parkeringsanlegg med kort vei til byrommene i og rundt Nytorget vil sørge for nettopp dette.

Parkeringskapasiteten er god i sentrum i dag. Denne kapasiteten kommer imidlertid til å bli satt under press, både med nye høybygg og planlagte utvidelser av andre bygg.

Parkeringskapasiteten er god i sentrum i dag. Denne kapasiteten kommer imidlertid til å bli satt under press, både med nye høybygg og planlagte utvidelser av andre bygg. I området Herbarium – Stavanger kommunes sentraladministrasjon har det på få år forsvunnet nærmere 200 parkeringsplasser. Det skal bygges i området ved den gamle Shellstasjonen på Løkkeveien, og det er planlagt hotell i Sandvigå - for å nevne noe. Det blir trangere om plassen for kjøretøyene fremover. Det gjelder kanskje særlig i Nytorg-området, hvor en rekke virksomheter vil ha fortsatte og fremtidige behov. Ungdom og fritid, som forblir på Nytorget, har meldt inn et helt nødvendig behov for deres servicebiler. Medielandsbyen har meldt inn et behov for parkering som er nødvendig for å kunne drive journalistisk virksomhet. Næringsdrivende i området er bekymret for fremtidige muligheter for korttidsparkering som de er helt avhengige av. Det vil bortfalle 30-40 kortidsparkeringsplasser når vegen mellom Langgata og Hospitalgata blir bilfri. Ved å etablere p-anlegg vil dette behovet kunne bli dekket. I tillegg er det i dag 28 korttidsparkeringsplasser i Vaisenhusgata, Brødregata, Hetlandsgata og Nedre Dalgate som kan erstattes i en parkeringskjeller – nettopp fordi bil er best under bakken.

Både å bygge nytt og å rehabilitere eksisterende bygg er en miljøbelastning og vil naturlig nok gjøre det mer krevende å nå målet om 80% reduksjon i utslipp. Samtidig kommer vi ikke bort fra at gamle bygg som det gamle politikammeret, er svært energikrevende allerede i dag – og de er heller ikke alltid mulig å rehabilitere effektivt blant annet på grunn av nye miljøkrav til lufting og større etasjehøyder. Nye, energieffektive bygg kan derimot gi miljøgevinster på sikt – i et totalregnskap som også inkluderer en mer effektiv plassutnyttelse. Et parkeringshus under politikammeret vil på alle måter utgjøre et solid fundament for et slik nybygg.

Det blir trangere om plassen for kjøretøyene fremover.

Stavanger Parkering ser frem til at Nytorget skal gjøres bilfritt, en prosess som allerede er godt i gang. Men uten en god parkeringsløsning for området vil kombinasjonen av behovene til beboere, forlytningshemmende, næringsdrivende, besøkende og handlende gjøre at trafikksituasjon i området kan bli uhåndterlig og kaotisk. Dette fører til mindre trafikksikkerhet, økte utslipp, økt terskel til å gå over til elbil, og utfordringer for forlytningshemmede og nødetatene. Forslaget om å bygge parkeringskjeller vil gi mer byrom, mer grønt, mer trafikksikkerhet, bedre vilkår for næringsdrivende, flere eldelingsbiler og elpoolbiler – og beboernes interesser vil ivaretas. Det tjener vi alle på.

(Dag Mossige er gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, men skriver her som styreleder for det kommunale foretaket Stavanger Parkering)