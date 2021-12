Fyrverkeri: Forbud er ikke veien å gå

Arild Olsen tar i Rogaland avis den 27.12.2021 til orde for å forby privat bruk av fyrverkeri.

Hans unyanserte og til tider feilaktige informasjon kan ikke stå ubesvart.

Hvert år sender rundt 2 millioner nordmenn opp fyrverkeri og 5 millioner er ute for å se på og feire inngangen til det nye året. All menneskelig aktivitet medfører en risiko for skade. I Norge behandler primærhelsetjenesten i underkant av 500.000 skader hvert år. Av dette står fyrverkeri for ca. 50. For øyeskader, som har fått stor oppmerksomhet i media, er det rundt 24.000 per år. I 2020/21 var det 10 som kom fra fyrverkeri. Ja, det er faktisk færre øyeskader på nyttårsaften enn på en «vanlig lørdag».

I tillegg meldte importørene av fyrverkeri om 20% vekst i fyrverkerisalget i 2020 sammenlignet med 2019. Samtidig har antall rapporterte øyeskader gått ned med over 30% (fra 15 i 2019 til 10 i 2020).

Rundt 2/3 av alle barnefamilier kjøper inn sitt eget fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring – også i områder med offentlige fellesoppskytninger. Over halvparten av de barnefamiliene som ikke kjøper fyrverkeri oppgir at de ikke gjør det fordi en annen familie har ansvaret for fyrverkeriet. Det er også mange barnefamilier som ikke ønsker å oppleve trengsel og store folkemengder der kommunalt fyrverkeri skytes opp.

Når Olsen skriver om skader på fyrverkerifabrikker er det forbausende at han nevner en rekke land som Norske fyrverkeribedrifter ikke kjøper fyrverkeri fra. Ingen av landene nevnt er importørland for norske fyrverkeribedrifter.

Norsk fyrverkeriforening har en nullvisjon for antall skader. Derfor deler vi ut beskyttelsesbriller, og har gjennom årene delt ut over 7 millioner av disse. Videre driver bransjen en omfattende informasjonskampanje for å trygge bruken av fyrverkeri ytterligere.

Vi kan ikke la den uvettige atferden til noen ytterst få ødelegge feiringen og hyggen for det overveldende flertallet. Da er det mye som bør bli forbudt i Norge.