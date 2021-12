Fyrverkeriforbud

Hvert år i januar blir det diskutert forbud om privat oppskyting av fyrverkeri. Øyelege Nils Bull og Dyrebeskyttelsen Norge var mye i mediene med denne saken. Nå har også Miljøpartiet de grønne (MDG) kastet seg inn i saken for å få et totalforbud i Sandnes kommune. I 2020 fikk 11 personer øyeskader som følge av bruk av fyrverkeri i hele landet og bare i Rogaland fikk 10 personer skader av forskjellig art i 2019. Etter at forbudet mot pinneraketter kom i 2008 gikk skadene ned de to første årene, og etterpå er det tilbake med ca. samme antall øyeskader og personskader som før. Hvor mange skader må til for at lovverket skal forandres. De fleste skadene kommer fra effektbatterier. 2020 var et ekstremt år når det gjaldt misbruk før og etter nyttår med skyting inn i bygninger, stall, hus og mot mennesker.

Øyeskader hele landet

(mangler statistikk på øvrige skader)

2019/20: 11 skader, 4 alvorlige og 7 moderat alvorlige

2018/19: 16 skader, 5 alvorlige og 11 moderat alvorlige

2017/18: 9 skader, 3 alvorlige og 6 moderat alvorlige

2016/17: 12 skader, 4 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2015/16: 18 skader, 6 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2014/15: 16 skader, 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2013/14: 15 skader, 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige

2012/13: 17 skader, 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2011/12: 16 skader, 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige

2010/11: 17 skader, 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige

2009/10: 10 skader, 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige

2008/09: 10 skader, 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige

2007/08: 21 skader, 6 alvorlige og 15 moderat alvorlige

2006/07: 20 skader,3 alvorlige og 17 moderat alvorlige

Kilde: Haukeland universitetssjukehus

En annen ting som aldri blir nevnt i disse diskusjonene er alle dødstallene på fyrverkerifabrikkene. Her er noen tall som jeg har hentet i forskjellige nyhetsbyråer.

India 2005 antall døde 20, India 2012 antall døde 37. Vietnam 2013 antall døde 21. Italia 2015 antall døde 7. Indonesia 2017 antall døde 50. Spania 2018 antall døde 2. Dette er muligens noe barnearbeid og noen grusomme dødstall.

Nå har flere byer (ikke Sandnes) fellesfyrverkeri som pyroteknikere med godkjente sertifikater tar seg av og det er en mye finere opplevelse for publikum. Nå må politikere på banen slik at et totalforbud mot privat fyrverkeri blir realisert.