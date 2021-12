Samarbeidspartiene leverer i Stavanger

Forrige mandag vedtok kommunestyret i Stavanger ny handlings- og økonomiplan for 2022–2025. Samarbeids­partiene Arbeiderpartiet, FNB, Rødt, MDG, Sp og SV fortsetter satsingen på gode velferdstjenester, fellesskapsløsninger for alle og tar ned kostnadene for barnefamiliene, blant mye annet.

Det går veldig bra i Stavanger. Antallet nyetableringer i næringslivet er rekordhøyt. Arbeidsledigheten var nylig lavere enn før korona, og tredje kvartal ga en økning på 530 nye innbyggere til Stavanger. Kommuneøkonomien er god. Vi har fått satt av penger på fond, og økonomien er ytterligere styrket av økte nasjonale overføringer etter regjeringsskiftet.

Det politiske flertallet i Stavanger vedtok mandag sitt tredje budsjett siden valgseieren i 2019, og holder fast på samme politiske linje som de to foregående år. «Vi bygger fellesskap» er Stavanger kommunes visjon.

Anleggsmaskinene er nå i full gang med å sikre beboerne på Storhaug ny skole, barnehage og idrettshall i Lervig. På Tastaveden er gamle bygg revet – og nye, moderne lokaler reiser seg. I Kvernevik opplever innbyggerne et løft i området de har ventet altfor lenge på. I Hillevåg vedtas planer om aktivitetshus på Kvaleberg. På Hinna har vi bestilt mulighetsstudie for etterlengtet svømmehall – og på Madla vokser det fram nye boliger og tilhørende fasiliteter.

Enda viktigere enn bygninger er folkene i dem. For å sikre gode og trygge velferdsløsninger er vi avhengig av at menneskene som skal levere dem trives med arbeidet sitt– og har gode arbeidsvilkår.

For mange innbyggere har økte nasjonale avgifter, strømpriser og varslede renteøkninger lagt press på privatøkonomien.

Samarbeidspartiene er enige om å ta tak i en årelang underfinansiering av skolene under tidligere politiske flertall – og sikre dyktige ansatte flere kollegaer – og ikke minst: Sikre at barna våre får flere voksenpersoner rundt seg. I fjor styrket vi skolesektoren med 40 millioner kroner årlig. For 2022 og de fire neste årene legger vi på 20 millioner kroner årlig – med spesielt vekt på å styrke ungdomsskolene.

I tillegg utvider vi forsøksordningen med gratis skolemat. Tilbake­meld­ingene fra skolene Smiodden, Kvernevik og St. Svithun er at ordningen både er populær og gir gode resultater for elevenes læringssituasjon. Neste skoleår etablerer vi også et prøveprosjekt med heldagsskole på én av våre barneskoler.

For mange innbyggere har økte nasjonale avgifter, strømpriser og varslede renteøkninger lagt press på privatøkonomien. Styrkingen av kommuneøkonomien må derfor også komme den enkelte innbygger til gode. Fra før har vi gjort SFO gratis for alle førsteklassinger. Nå senker vi også prisen for 2. – 4. klasse. Også barnehageprisene vil reduseres.

Vi reduserer også eiendomsskatten betydelig for mange huseiere gjennom å øke bunnfradraget med 225.000 kroner. På den måten får alle huseiere samme rabatt på sin eiendomsskatt – uavhengig av hvor stor og dyr boligen er. Stavanger kommune vil i 2022 ta inn mindre i eiendomsskatt enn de fire siste årene med annet politisk flertall i kommunen.

Vår garanti om at det ikke skal bli færre sykehjemsplasser står fast. Ansatte på sykehjem og i hjemmehjelpen har noen av de mest utfordrende arbeidsoppgavene i kommunen vår. Belastningen er høy, og arbeidsmengden stor. Samarbeidspartiene vedtok i høst å bruke 15 millioner kroner årlig ekstra på bemanning i sykehjem. Nå legger vi til ytterligere ti millioner kroner slik at kommunens sykehjem får 25 millioner kroner ekstra hvert år til å styrke bemanningen.

2022 er frivillighetens år. Korona­pandemien har vist hvor viktig arbeidet i frivillig sektor er for oss – og hvor sårbart samfunnet og fellesskapet blir når aktiviteter og samlinger i regi av organisasjoner, idrettslag og andre møteplasser stopper opp. Derfor velger samarbeidspartiene å styrke kommunens idrettslag med én million kroner. Vi styrker kultursektoren. Flere frivillige organisasjoner har også fått økt økonomisk støtte.

Psykisk helse er en av de viktigste satsingene til kommunen framover. Tiltakspakken «KADÅITTEPÅ» styrker psykiske hjelpetilbud til ungdom – men løfter også andre viktige tjenester for å bekjempe psykiske utfordringer. Vi styrker samtidig arbeidet med «Rask psykisk helsehjelp» rettet mot voksne i regi av Helsehuset Stavanger.

Vår garanti om at det ikke skal bli færre sykehjemsplasser står fast.

Vi setter av ti millioner kroner ekstra årlig for å bygge flere sykkelveier i kommunen. Vi setter av 50 millioner kroner ekstra til klimafondet, og skal bruke enda mer på konkrete løsninger.

Forandringene for klimaet skjer først når vi alle – hele fellesskapet – ser oss selv i forandringene. Å jobbe mot klimaendringene er ikke bare den enkelte innbygger sitt ansvar.

Det er vårt felles ansvar som by og kommune.

For å få til det må innbyggerne ha en trygghet i bunn gjennom gode velferdsordninger – og en kommune som er framoverlent og offensiv gjennom å legge til rette for utvikling av gode og smarte løsninger, tiltrekke seg spennende arbeidsgivere og gjøre de viktigste tingene i livet lettere.

På den måten bygger vi fellesskap i Stavanger.

For å sikre gode og trygge velferdsløsninger er vi avhengig av at menneskene som skal levere dem trives med arbeidet sitt.