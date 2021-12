Restriksjonene preger ungdommen

Ungdommen vår kjemper seg igjen gjennom pandemien vi står midt oppi. De kjemper en kamp større enn seg selv, samtidig som usikkerheten rår. Hvor lenge varer dette? Hjelper det at jeg sitter her hjemme på Teams? Ungdom i videregående har ofret, og ungdom har stilt til dugnad gang på gang gjennom altfor lange hjemmeskoleperioder, fravær av organisert trening i «forrige runde», hvor også de aller fleste ungdommer avsto fra sosiale lag og fester. Ungdommen har levert og stilt opp til gagns, og nå må de til pers. Igjen.

Ungdom på videregående er også en av gruppene restriksjonene har rammet hardest og lengst, i alle fall i hovedstadsområdet. Nok en gang er elever ved videregående skoler rammet av det såkalte «røde nivået» – etter flere runder med heldigital undervisning. Det minimale nivået med undervisning i et normalt klasserom og det avstumpede nivået med sosialt kontakt begynner å tære. Igjen. Lærings­utbyttet så vi foreldre hjemme at dalte i takt med motivasjonen i forrige runde, og lite tyder på at pilen snur oppover denne gang. Jeg spør meg hvordan vi har stilt opp for og nå prioriterer ungdommen.

I foregående runder skulle ikke restriksjoner virke forebyggende. I flere uttalelser har den nye undervisningsministeren gitt uttrykk for at unge og barn skal prioriteres. Rødt nivå på videregående skoler er svært begrensende nettopp for denne gruppen. Jeg ønsker at dere som sitter på makten til å forvalte restriksjonene ikke glemmer at vi også skal leve etter pandemien, og da må vi la ungdom få ha så mye hverdag som mulig. Ser vi på de som gikk i første klasse på videregående skole da pandemien traff i mars 2020, så har altså fire av i alt fem semestre så langt vært preget av korona, pandemi og et visst nivå med tiltak. Vi må da kunne forvalte framtiden vår bedre enn å sette på en «bråbrems» etter snart to år med erfaringshøsting fra koronahåndtering.

Det vi som foreldre ser og erkjenner, dag etter dag – og nå runde etter runde, er at restriksjonene begynner å prege ungdommen vår. Det er ikke rakettforskning at ungdom trenger å få brynt seg og rive seg i håret av skolen på skolen, ei heller at de trenger å få mulighet til alle de spontane møtene og påfunnene en hverdag gir rom for. De trenger at det skjer noe.

Nå er det vi voksne som skal stille til dugnad og strid. Men, hva er vårt våpen? Jo, det er det du som sitter på, Brenna – nemlig å lette på de ungdomsrelaterte restriksjonene. Da balanserer du kortsiktige koronagevinster mot langsiktige konsekvenser innen både helse og utdanning her i Oslo på en sunnere, mer framtidsrettet og mer ungdomsvennlig måte. Det er på høy tid!