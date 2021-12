Vedum prioriterer juleferie foran krisepakke

Samme dag som regjeringen lanserte krisepakke etter nedstengingen, varslet Vedum at Stortinget først vil få den økonomiske krisepakken til behandling i januar. Det betyr at bedrifter og ansatte går julen i møte uten å vite hva de vil få kompensert, når de vil få betalt og hvordan innretningen på ordninger vil være.

Eksempelvis sier Ragnarsson i Spiseriet til Stavanger Aftenblad: «i realiteten vet vi ikke mer i dag enn vi gjorde i forrige uke, bortsett fra at varetap kan tekkes inntil 100 prosent. Men vi vet jo ikke hvordan dette skal dokumenteres. Gjelder det hvis vi gir bort maten til Kirkens Bymisjon, Blåkors eller andre veldedige formål?»

Slik går det ikke an å behandle en hel bransje. For Frp er det rett og slett ikke til å tro at Stortinget ikke skal få en krisepakke til behandling før i januar, så lenge regjeringen legger opp til at ordningen med kompensasjon for omsetningssvikt slutter ved nyttår – samtidig som nedstengingen skal vare til midten av januar. Nå trenger vi raskt å få på plass lønnskompensasjon, sørge for at kompensasjonsordningen for omsetningssvikt varer lenger enn desember, staten bør ta mer av bedriftenes regning for ansatte som har sykdom relatert til korona, vi må få vite innretning på ordning om tapt varelager og mye mer.

Jeg trodde det ville bli litt annerledes med Vedum, for 26. november i fjor sa han til Adressa «Vi trenger en kriseplan, ikke klattvise krisepakker». Nå legger også Ap/Sp-regjeringen opp til klattvise krisepakker som bare bidrar til usikkerhet, mens Stortinget og regjering snart tar juleferie. Frp mener arbeidsplasser til tusenvis må prioriteres høyere, og synes vi skylder næringslivet å gjøre et skikkelig forsøk på å få til en løsning før vi reiser hjem til julemiddag.

Jeg vil minne om at da landet stengte ned i mars 2020 så ble regjering og storting enige om den første krisepakken på bare 6 dager. Denne gangen er ikke nedstengingen like omfattende, og de økonomiske ordningene trenger vi ikke finne opp på nytt. Mye handler om å flikke litt på de vi har. Litt erfaring har vi jo fått på disse snart to årene. Så derfor er min oppfordring at vi må prioritere å ferdigbehandle en krisepakke før Stortinget tar juleferie.

Det som er levert næringslivet nå er ikke konkrete vedtak, men en liste full av gode intensjoner. Det holder ikke, og Frp mener at bedrifter og ansatte fortjener å gå inn i julen med å vite hva de vil få kompensert, når de vil få betalt og innretning på de økonomiske ordningene.