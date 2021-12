Skammelig innlegg om «rusreform»

Under overskriften «Skammelig, Støre» i RA 3/12-21 presterer Petra Engelien fra Unge Venstre å si at «Støre og Vedum er mer opptatt av å kaste sårbar ungdom på glattcelle, enn å gjøre rusen tryggere for brukerne». Rent bortsett fra at innlegget er et sammensurium av uholdbare faktiske påstander, er innlegget et eksempel på en debattform som i seg selv er «skammelig». Det er uklart hva Engelien tenker at hun kan oppnå blant mennesker som diskuterer vanskelige og sammensatte problemstillinger ved å karakterisere de som er uenige med UV hva angår liberalisering/avkriminalisering som menneskelige monster, uten medfølelse med «sårbar ungdom». Det burde være unødvendig å si at både Støre, Vedum og alle oss andre som er tvilsomme til positive effekter av liberalisering har den samme omsorg for «sårbare ungdommer», som UV har. Mange av oss har brukt store deler av vårt liv på å hjelpe nettopp «sårbare ungdommer», og når vi er imot liberalisering er det selvsagt for unngå at flere av disse pådrar seg ytterligere problemer.

Men, vi noterer oss igjen at UV blander sammen omsorgsutfordringer for etablerte brukere, og forebyggingsaspekter. Og bare til argumentet om at ved liberalisering vil rusbruken bli tryggere: ja, mon det? THC-innholdet i mye av cannabisstoffene som etablerte misbrukere anvender er oppe i 50 %. Det er ingen som ser for seg at apoteker lovlig kan omsette slike psykoseframkallende stoffer, og THC på 2–3 %, som er det UV snakker om, er uinteressant for dem som har holdt på en stund.

All forskning om avhengighetsskapende stoffer, også alkohol, viser at forbruk øker proporsjonalt med tilgjengelighet.

Men: hvis Engelien ønsker å bli tatt seriøst, må hun møte sine meningsmotstandere med den samme respekt hun selv ønsker å bli møtt med. Hun kan bare gi opp å forsøke å skremme folk vekk fra et standpunkt ved å påklistre dem manglende forstand, eller uedle hensikter.