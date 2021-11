Et ansvarlig budsjett for skole, miljø og arbeidsplasser

En viktig del av livet som lokalpolitiker er muligheten til å påvirke kommunens økonomiske prioriteringer. Både lovpålagte og andre tjenester kommunen tilbyr blir gjenstand for prioriteringer og kutt når politikerne får anledning til å bearbeide Handlings- og økonomiplanen som kommunedirektøren legger fram hvert år. Venstre vil skape en grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Derfor vil vi kutte utslipp, satse på skolen og skape nye jobber.

De siste to årene har Venstre laget egne alternative budsjetter. Dette for å vise hvordan byen hadde blitt styrt dersom vi fikk bestemme. I år har vi valgt å gå sammen med de andre opposisjonspartiene (H, KrF, Frp, Pp) for å sammen lage et felles budsjett som ble lansert i formannskapsmøtet den 25. november. Hovedgrunnen til det er at vi ønsker å vise at vi er et styringsdyktig alternativ til dagens flertall. Vi er et alternativ som bygger vår politikk på frihet og tillit til enkeltmennesket, familien, gründeren, lokalsamfunnet og frivilligheten.

Vi har til felles at vi mener at kommunen ikke kan drive med alt. Vi ønsker å gi større rom til private, lokale og frivillige initiativ. Dette mener vi vil bidra til å skape en attraktiv kommune med gode muligheter for å trivsel, både for unge, familier og eldre. Vi ønsker å skape en JA-kommune som setter pris på innbyggeres initiativ til å skape attraktivitet i kommunen.

Resultatet har blitt et ansvarlig, godt og helhetlig budsjett med mange viktige prioriteringer. Først og fremst satser vi på en kommune med framoverlent næringspolitikk. Stavanger står midt oppi det grønne skiftet med alle de mulighetene det gir oss. Bedriftene i byen er kunnskapsintensive, høyteknologiske og innovative. For opposisjonspartiene er det avgjørende at Stavanger er en kommune bedrifter foretrekker å etablere seg i. En kommune med gode forutsigbare rammevilkår som både legger til rette for etablering og oppskalering av virksomheter. For Venstre har det alltid vært viktig å prioritere gründere og små og store jobbskapere. Fordi verdier må skapes før de kan deles. Derfor opprettholder vi Vekstfondet som ble etablert av opposisjonspartiene i 2017. Vi styrker fondet med 10 millioner kroner årlig fra 2022 slik at flere lovende gründere og innovasjonsbedrifter kan støttes framover.

Stavanger kommune har altfor høy gjeldsgrad.

Stavanger har vedtatt et mål om å redusere klimagassutslippet i kommunen med 80 %. Dette forplikter. Dessverre har utslippene gått opp siden 2019, noe vi ser på med alvor. Vi setter derfor inn mer penger i klima- og miljøfondet. Pengene skal gå til klima- og miljøtiltak både for næringslivet og for det private. Her kan vi blant annet nevne at vi gjeninnfører panteordningen for gamle vedovner til å også inkludere bytte i varmepumpe. Vi ansetter også en rådgiver som skal bidra til å hjelpe å innbyggerne med å finne ut av de mange ENOVA-tiltakene som kan søkes om. Videre etablerer vi en støtteordning som gjør det mulig for innbyggere og bedrifter å søke om støtte til etablering av solceller på taket.

Vi vet at det er transport som sørger for store andeler av utslippene våre. Et effektivt kollektivsystem blir derfor viktig for å sørge for at færre velger bilen. Derfor er Venstre glade for at vi i budsjettet vårt har bestemt at vi skal få fart på planarbeidet med en bane fra sentrum til Ullandhaug-området, Forus og flyplassen. Dette har vi kjempet for lenge!

Naturmangfold og grønne lunger er stadig viktigere, både for klimaet og for trivsel og attraktivitet. Vi er nå inne i FNs tiår for naturrestaurering. I den forbindelse lanseres planen «10 år, 10 tiltak, 10 millioner», en ordning for frivillig- og lavterskelinnsats, der kommunen i samarbeid med frivillige initiativtakere identifiserer og tildeler midler til små eller store prosjekter som øker biologisk mangfold i kommunen. Vi sier ja til det private initiativ. Hvor mye natur klarer vi å lage på ett år? Gang det med 10! Vi ser for oss oppstart i 2023 og legger derfor inn 3 millioner i perioden til naturrestaurering. I tillegg legger vi inn 1 million mer til skjøtsel og 200 000 i støtte til Naturvernforbundet.

Venstre er opptatt av en skole med god faglig kvalitet der lærerne har frihet til å utøve yrket sitt uten for mye innblanding fra politikere. Opposisjonspartiene er enige om at Stavanger-skolen er vårt viktigste verktøy for kunnskap, sosialpolitikk og mestring. Ungdomsskolene har behov for et løft, vi styrker derfor ungdomsskolene med 20 millioner kroner i året. Videre har læreplanen blitt fornyet med virkning fra august 2020. For at Stavanger-skolen skal lykkes med å implementere de nye læreplanene styrker vi Stavanger-skolen med 7 millioner for å tilrettelegge for planleggingsverktøy, kjøp av undervisningsmateriell og så videre. Samtidig har vi nok en gang lagt inn full stilling til mobbeombudet, fordi vi tar mobbeproblematikk på alvor og mener at både foreldre og barn fortjener den hjelpen mobbeombudet kan gi dem i slike situasjoner.

Da kommunedirektøren la fram budsjettet sitt påpekte han utfordringene en stadig eldre befolkning gir oss. Dette er en utfordring kommunen ikke kan håndtere alene, derfor ønsker vi både ideelle og private velkommen til å bidra til løftet som må komme. I tillegg legger vi inn hele 30 millioner kroner til nye stillinger på sykehjem og i hjemmehjelpen hvert år framover. Vi ansetter også flere fysio- og ergoterapeuter som skal jobbe forebyggende for at flere skal kunne bo hjemme lenger.

Det er viktig for byen vår at tar grep for å redusere den økte gjeldsveksten som er estimert for de neste fire årene. Stavanger kommune har altfor høy gjeldsgrad og dessverre ønsker det røde flertallet å øke gjelden ytterligere de neste årene samtidig som de også tapper sparekontoen til kommunen. Opposisjonspartiene legger opp til et budsjett som redusere gjelden og bidrar til en bærekraftig økonomi for kommunen vår de neste årene.

Dette er bare noen av prioriteringene opposisjonspartiene har lagt inn i vårt budsjett som blir endelig behandling i kommunestyremøtet den 13. desember. Frem til da ligger budsjettet på høring og vi inviterer alle interesserte til å komme med innspill, ikke nøl med å ta kontakt.