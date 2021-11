Trøbbel ved tårnet

Dette skriver Bjørn Sæbø den 25.11. på lederplass i Rogalands Avis. Trøbbelet består i at tårnet ikke får stå i fred. I dette tilfelle gjelder det i tillegg de mest eksponerte deler av Sørmarka. Tårnet framstår som et arkitektonisk mesterverk, bygget i 1964, designet av arkitekt Bjarne Tjønn. Jeg slutter meg til avisens skepsis, og reflekterer over at kreativiteten i vår by har tatt en snodig vending. For noen år tilbake ble vi presentert en spektakulær heliumballong, svevende over sentrum nattetid, fulgt opp av en skulpturpark på kunstige holmer i Breiavatnet og hottest, en unik kuppel på toppen av, ja nettopp, Ullandhaugtårnet. Det betenkelige er at konsepter som dette forutsetter at kjente, kjære fastpunkter i bybilde forstyrres. Likevel har de det til felles at de møtes av spontane hurrarop fra politikere.

Hva så denne gangen?

Kuppelen på toppen av Ullandhaug ble det ikke noe av, den sprakk som en såpeboble. Men så dukker det sannelig opp et nytt fatamorgana, en ny idé, en vel 600 meter lang gangbru svevende over tretoppene og videre i spiral opp langs tårnet. Slik sikres besøkende bedre utsikt enn fra de platåene som allerede er tilgjengelige. Men utsikt gir «innsikt», konstruksjonen blir synlige fra store deler av Nord Jæren og vil etter min menig forstyrre det stilrene tårnet som reiser seg så elegant over skogbrynet. Men historien den gjentar seg. Denne gangen riktignok med en viss skepsis, men gruppeledere i Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, er alle begeistret:

«Spennende forslag som gjør at vi kan utnytte potensialet med å få folk opp i tårnet»

«Tårnet gir en fantastisk utsikt, ideen appellerer»

«Dette kan gjøre tårnet til en spennende destinasjon for andre enn bare oss som bor i nærheten»

«Vi trenger nye reiselivsprosjekter», osv.

Ullandhaugtårnet er et felleseie, inngrodd i vår bevissthet, et fastpunkt på Nord Jæren. Tårnet er vakkert der det kneiser på toppen av Ullr sin haug, en av de gamle gudene. Snorre skriver: “Ingen kan kappes med ham. Han er vakker og fører seg som en dyktig kriger.” Nå utfordres Ullr og “hans” vakre tårn.