Stor i ord, liten på jord

Vår nye næringsminister, Jan Christian Vestre, kom til Stavanger og sa begeistret til Aftenbladet at hvis vi ikke lykkes i Stavanger så lykkes ikke Norge. En knapp uke etter besøket kuttet han 400 millioner til Nysnø Klimainvesteringer, nesten en halvering i forhold til hva Solberg-regjeringen hadde foreslått. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt fram et budsjett som legger opp til større klimagassutslipp enn det Venstre gjorde da vi var i regjering.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide hadde lovet at klimagassutslippene skulle gå ned i forhold til Solberg-regjeringens budsjettforslag. Sist uke måtte han innrømme at Ap-regjeringens budsjettforslag vil medføre en økning i klimagassutslippene på 1,5-2 millioner tonn mer CO2. Den nye regjeringen har blant annet valgt å kutte 400 millioner til Nysnø Klimainvesteringer og 72 millioner til miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge. De gjør bensin og diesel billigere og dropper å satse på kollektivtrafikk.

Ap- og Sp-regjeringen har løftet fram sin nye «klimamilliard» som de la inn i budsjettet for 2022. Da fasiten kom i forrige uke, viste det seg at dette var en klimabløff.

Nysnø er en av hovedpilarene i Stavanger-regionens energihovedstad-satsing. Selskapet som ble opprettet i 2017 skal investere i fond og unoterte selskaper som utvikler klimavennlig teknologi. Altså gjøre det lettere for nye, grønne bedrifter å vokse. De er godt rustet til å investere i viktige verdikjeder innen eksempelvis havvind, batterier, hydrogen og karbonfangst og -lagring. Pengene fra Nysnø vil også være med å mobilisere annen privat kapital til å investere i denne nye og viktige teknologien. For å løse klimakrisen må vi ha næringslivet med på laget og Nysnøs investeringer er derfor både god klimapolitikk og god næringspolitikk.

Med Venstre i spissen tilførte den blågrønne regjeringen hele 2,4 milliarder kroner til Nysnø. Neste år hadde vi satt av nesten en milliard kroner til. På tross av den nye næringsministeren sine store ord om å satse på klima og omstilling, så har regjeringen hans valgt å kutte nesten halvparten av dette. Ikke særlig offensiv klima- og næringspolitikk, vil vi våge påstå.

Riktignok foreslår regjeringen å gi mer til både Enova og styrke overføringen til InvestEU. Problemet er bare at disse pengene hentes fra andre klima- og miljøtiltak. I tillegg til å kutte i Nysnø og i miljøteknologiordningen til Innovasjon Norge, kuttes det i el-bilfordelene og i skogvernet.

Kollektivtrafikken i byene vil også få store problemer neste år. Det ropes etter krisepakker etter at folk sluttet å ta buss og bane under koronapandemien. Passasjerene er fortsatt ikke tilbake til det gamle reisemønsteret. For å unngå varig svikt i kollektivtilbudet, trengs halvannen milliard kroner.

Det sies at velgerne får den politikken de stemmer for. Problemet her er at regjeringen sier én ting, men gjør noe annet.

Hvis ikke regjeringen finner disse pengene, er det dårlig nytt for klimaet og alle som daglig benytter seg av kollektiv for å komme seg på jobb eller på fritidsaktiviteter. Da blir plutselig bilen det enkleste alternativet. Det var kanskje ikke mer å vente av en regjering der finansministeren velger å kjøre statsbudsjettet med den store dieselbilen sin gjennom Oslo sentrum og til Stortinget.

Det hjelper ikke oss i Rogaland at næringsministeren kommer til Stavanger og priser oss opp i skyene når politikken han velger å føre ikke er bra for byen vår. Det hjelper ikke oss at han snakker om alle pengene han vil bruke på klimatiltak når disse bare hentes fra andre klimatiltak og budsjettet totalt sett gir en økning i klimagassutslipp. Vi trenger ikke store ord og vyer, vi trenger handling og konkret politikk. Da kan ikke regjeringen kutte i viktige klimatiltak som Nysnø og miljøteknologiordningen.

Det er tydelig at vi ikke har fått en regjering som ønsker å kombinere god klimapolitikk med god næringspolitikk. Heldigvis har de ikke flertall alene. Nå skal de forhandle med SV i Stortinget. Vi håper de bruker sin posisjon som klimaparti til å dra budsjettet i grønnere retning, slik Venstre har gjort, år etter år på borgerlig side. Vi krysser fingrene for at den offensive satsingen på Nysnø fortsetter – for det er god klimapolitikk, god næringspolitikk og bra for Stavanger-regionen.