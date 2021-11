Ekkoet av Krystallnatten

Den amerikanske dramatikeren Arthur Miller, som kanskje er mer kjent for sitt ekteskap med Marilyn Monroe enn at han var jøde, lar hovedpersonen i skuespillet «Broken Glass» skrike ut «Hvorfor er det ingen som gjør noe?», når hun ser bildene fra de omfattende ødeleggelsene og leser om alle arrestasjonene, drapene, brannene og ydmykelsene under Krystallnatten.

Krystallnatten skapte reaksjoner i Stavanger også. Leserbrevspaltene fyltes med antisemittiske utsagn om «den jødiske faren», og lettelse over at den norske grensen ble så godt som stengt for jødiske flyktninger.

Jødene i Tyskland sto derfor med ryggen mot veggen, mens det ene landet etter det andre stengte grensene for dem. Årsaken var først og fremst en felles oppfatning om at Tyskland fikk rydde opp i «jødeproblemet» sitt selv. Og vi vet alle hvordan det ble gjort.

Den jødiske sosiologen Zigmunt Bauman, skriver i sin bok om Holocaust og moderniteten at det ikke var sivilisasjonens sammenbrudd, men tvert imot det moderne samfunn fra sin mest effektive side, som kunne gjennomføre et så byråkratisert og industrialisert folkemord som Holocaust. Men det var også noe før Holocaust. Det var en krystallnatt med likegyldige og passive tilskuere.

I mellomkrigstiden ble jødene be­­skrevet som rotter, enten de kom fra fattige gettoer i Polen, eller rikmannsstrøkene i Wien. Uavhengig av sosial status, uavhengig av nasjonal eller religiøs tilknytning, og uavhengig av integrerings- eller assimileringsgrad, så var en jøde en jøde, og dermed et uønsket menneske.

I dag ser vi en økende oppslutning om partiene på ytterste høyre fløy, samtidig som vi får en renessanse for ordet «blod» i slagordene. Det handler med andre ord om å ha «rent eller urent blod». Tyrkere, marokkanere, jøder, romfolk og andre minoritetsgrupper blir ekskludert fra det rene nasjonale fellesskapet som det alltid børstes støv av når godene blir færre. Det hjelper ikke hvor godt integrert de måtte være, for de blir aldri greske, ungarske eller, for den saks skyld, norske nok.

Krystallnatten var innledningen til Holocaust. Men hvor var Holocaust? Lærebøker i historie har gjennom årtier prøvd å plassere Holocaust i Tyskland og Polen, samt antisemittismen som et nazistisk fenomen. Men Holocaust var en del av hvert eneste lille lokalsamfunn hvor jøder ble arrestert og deportert, inkludert i Stavanger. Fire år etter Krystallnatten, høsten 1942, ble alle de norske jødene i Stavanger arrestert av lokalt, norsk politi og deportert til Tyskland for å utryddes. Mange hadde bodd i byen i flere tiår, mange var født her. Blant de deporterte var to barn på 2 og 4 år, en høygravid kvinne i 20-årene, mannen hennes, en jente som gikk på Stavanger Katedralskole, hennes brødre og foreldre, et søskenpar i tjueårene og deres foreldre, samt to eldre ektepar. Alle ble drept i Auschwitz. Ingen kom tilbake. Ingen spurte etter dem.

Antisemittismen i vår egen by var sammensatt av mange faktorer, men bunnet først og fremst i frykt for de religiøse jødene som var en trussel mot kristendommen og frykt for de sekulære «bolsjevikjødene», representert ved jøden Karl Marx og den russiske revolusjonen.

I tillegg var det en frykt for amerikansk moraloppløsende underholdningskultur, der veldig mange ledende komponister, tekstforfattere, regissører og skuespillere var jøder. Og det var selvsagt frykt for den seksualnormoppløsende psykoanalysen, først og fremst representert ved jøden Sigmund Freud. Mikset med dette var de gamle, tradisjonelle fordommene mot jødene som slu, konspiratoriske og farlige, og opplysningstidens raseideologi som vant innpass i nasjonalstatene på 1800-tallet, og som blir blankpusset når høyreekstreme politikere vil bruke den mot minoriteter.

Holdningen til jødene var ikke annerledes i Stavanger enn holdningene i Nazi-Tyskland på 1930-tallet. Støtten til de nazistiske aksjonene Krystall­natten viser at flere her i byen også ville vært villige til å bryte flere moralske grenser om myndighetene åpnet for det. Samtidig er det viktig å huske at disse holdningene ikke kom med nazistene, de hadde lange røtter, både i kristendommen og opplysningstidens oppgjør med religionene. Og med framveksten av nasjonalstatene ble denne miksen tilført en ny rase-ideologisk komponent, som for jødenes og sigøynernes del ledet fram til Holocaust.

Vi må huske Krystallnatten for å holde oss våkne i kampen mot alle former for rasisme og høyreekstremisme, og bekjempe alle grupper som fremmer hatretorikk og voldsforherligelse. Og vi må ikke glemme at den høyreekstreme drapsmannen fra 22. juli, som gikk systematisk og planlagt til verks for å drepe så mange AUF-ere som mulig, handlet i ekkoet av Krystallnattens ideologi.