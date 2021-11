Med viten og vilje

Arbeiderpartiet vil at skolepolitikken skal være basert på ny og oppdatert forskning, ikke på sedvane og tradisjon. Derfor er vi glade for at det nå blir en utvidet diskusjon rundt bruken av leksen på de ulike skolene i Stavanger.

Kommunedirektøren i Stavanger har lagt fram forslaget til handlings- og økonomiplan (HØP) for 2022–2025. I og med at vi nå befinner oss midtveis mellom framleggingen av budsjettforslaget i oktober og den politiske behandlingen i desember, kommer jeg ikke her til å gå inn på det endelige innholdet i HØP-en.

Det er derimot ordvalget i framleggingen jeg ønsker å kommentere. Det begrepsparet som gikk hyppigst igjen i kommunedirektørens presentasjon, var uttrykket «viten og vilje». Når prosjektet «leksefri skole» her skal beskrives, vil akkurat disse to ordene bli brukt. Leksepraksisen i Stavanger-skolen vil i den videre teksten knyttes til både «viten» og «vilje». Jeg tillater meg med andre ord å «tjuvlåne» fra kommunedirektørens manus.

Det første ordet, «viten», viser til at skolepraksis skal være grunnet på kunnskap og kompetanse. Her er vi ved kjernen i Arbeiderpartiets utdanningspolitikk. Både lokalt og nasjonalt ønsker Arbeiderpartiet at skolepolitikken skal være basert på ny og oppdatert forskning, og ikke på sedvane eller tradisjon.

Lekse-praksis er ikke noe unntak. — -

Også når det kommer til syn på lekser, må vi politikere lytte til fagkunnskap. Funnene fra skoleforskning er entydige. Disse viser at lekser kun i liten grad bidrar til læring. I en litteraturgjennomgang påpeker Utdanningsdirektoratet at dette spesielt gjelder for de yngste elevene. Leksene bidrar videre til å forsterke sosiale forskjeller i samfunnet, blir det her trukket fram. Det er «andre skolefaglige faktorer [enn lekser] som bidrar mer til elevenes læring», konkluderes det med i direktoratets sammenfatning. (https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/hva-sier-forskningen-om-lekser/)

Utvalg for oppvekst og utdanning vedtok i høst med klart flertall at det på alle skoler i kommunen skal startes en diskusjon om lekser og vurdering av skolens egen leksepraksis. Hva innebærer så dette, utover en kvantitativ gjennomgang av mengden av lekser, altså om skolen skal bli «leksefri» eller «lekseredusert»? Jo, det skal også foretas en kvalitativ vurdering av leksepraksisen, altså ikke bare av mengden lekser, men også av innholdet i dem.

Et eksempel på hva som skal evalueres, er «leselekser» for de yngste klassetrinnene. Innen skoleforskning betones lesetrening, og da spesielt betydningen av «mengdetrening». Det samme melder erfarne lærere i barneskolen om: For å knekke ledekoden må det mye lesing til!

Samarbeidspartiene er opptatt av å lytte til unge mennesker. Leksepraksis er ikke noe unntak. Vi som står bak forslaget i utvalget og kommunestyret, ønsker å være i kontinuerlig dialog med barn og unge, i tillegg til foreldrene deres. I vedtaket i oppvekststyret poengteres det at den endelige beslutningen om leksepraksis skal fattes lokalt på den enkelte skole. Vi ønsker med andre ord å starte en bred debatt om lekser.

Det andre ordet som lånes fra kommunedirektørens presentasjon, er «vilje». Politikk handler om å veie ulike hensyn opp mot hverandre og gjennomføre de tiltakene som trengs for å oppnå den ønskede løsningen.

Før kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 programfestet Stavanger Arbeiderparti følgende: «Vi vil ta i bruk nyere skoleforskning for å øke elevenes læringsutbytte og forbedre elevenes resultater». Vedtaket i utvalget er dermed i tråd med det kommunale programmet vårt. Det er også i overensstemmelse med «Stavanger-plattformen» til de samarbeidende partiene i posisjonen: «Vi vil gå inn for et prøveprosjekt med leksefri skole samtidig som vi ivaretar et godt hjem/skole-samarbeid.»

Det er gledelig å registrere at skolepolitikere også fra andre partier enn fra posisjonen ønsker å prøve ut leksefri skole. Det er ikke snakk om «snikinnføring» eller en «tvangstrøye», slik enkelte politiske motstandere framstiller dette som. Utvalget for oppvekst og utdanning har ikke vedtatt at skolen i Stavanger skal være fri for lekser, men at dette temaet skal diskuteres og utredes.

Hvor er vi nå? Om noen få uker vil temaet bli tatt opp i lederforum for rektorene, og på rektormøtet i desember blir det en faglig inspirasjonsøkt om leksepraksis. Inntrykkene fra denne dagen vil bli tatt med tilbake til de respektive skolene. Lærere, foreldre og elever vil selvsagt bli involvert. Like etter jul vil så oppvekstpolitikerne bli orientert om resultatene fra «lekseprosjektet».

Med viten om hvordan elever lærer, og med vilje til å gjennomføre de nødvendige tiltakene, tror og håper vi at leksepraksisen i Stavanger-skolen vil bli grundig belyst, problematisert, diskutert og dermed forbedret.