Venstre vil bevare Tingbøskogen

Naturen er vårt eksistensgrunnlag, i tillegg til å være en kilde til livskvalitet og gode opplevelser. Vi må ta vare på naturen, både for oss og for dem som kommer etter oss. Det er derfor helt uholdbart med Statnett og Lyse sine nye planer om å bygge ned Tingbøskogen. Den planlagte trafoen med store master på toppen bli synlig fra store deler av Stavanger. Hele 41.000 m² skal bygges ned med enorme master og bygninger.

Det er behov for en ny transformatorstasjon for å sikre strømforsyningen i Stavanger-området, men plasseringen som Statnett nå har foreslått er svært dårlig. Venstre mener det må være mulig å løse dette med mindre arealbeslag, bedre innpassing i landskapet og større hensyn til natur- og friluftsverdier, enn det som Statnett nå har søkt om.

Tingbøskogen og området rundt er en del av en regional grønnstruktur, med store verdier for friluftsliv, natur og landskap. Utbyggingen vil ha varige store negative konsekvens for friluftsliv, natur og landskap i området. Venstre vil at naturen alltid skal tas hensyn til i nye utbygginger. Det gjør ikke dagens planer.

Konsekvensutredning viser stor negativ konsekvens for friluftsliv og rekreasjon og betydelig miljøskade for landskap og naturmangfold samt stor negativ konsekvens for støy. I tillegg vil hogging av 40 mål med skog ha store negative konsekvenser for klima og karbonlagring.

Forslaget framstår som dårlig belyst. Det foreligger flere mangler i vurderingen og utredningen. Særlig vurdering av alternative plasseringer burde vært sett på langt bedre av Statnett. I tillegg bør mer arealbesparende byggemåter vurderes.

Utbyggerne som har laget forslaget om utbyggingen har gjort dette fra Oslo og aldri satt sine bein i Tingbøskogen. Det er heller ikke utredet noe særlig alternativer til plasseringen. Multiconsult som har utredet utbyggingen har basert seg på feltarbeid fra 2014 og data i baser fra 2005 og 2006. Det er på ingen måte godt nok.

Stavanger kjennetegnes i hovedsak av mer eller mindre tett utbygde områder. Vi mangler store sammenhengende utmarksområder. Derfor må vi ta vare på områdene vi har for å sikre naturen og gi innbyggerne attraktive naturopplevelser og rekreasjonstilbud i nærmiljøet.

I en tett by med mange innbyggere og en aktiv befolkning er disse områdene veldig mye brukt og har en stor verdi for det nære friluftslivet. I lang tid har innløsing av areal for natur og friluftsliv og tilrettelegging for varierte opplevelser og friluftslivsaktiviteter nær der folk bor vært et mål for Venstre og det tidligere politiske flertallet i Stavanger. De siste 20–30 år har det blitt jobbet systematisk med regulering og tilrettelegging av kommunens rekreasjonsområder.

Området mellom Store Stokkavatn og Hafrsfjord er et av få slike viktige områder for friluftsliv i Stavanger, og er derfor registrert som særlig kvalitetsområde i kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Verdien av området for friluftslivet er basert på kombinasjonen av åpent landskap og skog, kupert terreng, utsikt, nærhet til vann og land. Varierte inntrykk, sanseopplevelser og mulighet til å utøve forskjellige aktiviteter øker verdien for friluftslivet.

Stavanger by har generelt lite skog, og de små skoglappene som finnes, spesielt nær der folk bor, har en stor betydning for rekreasjon, lek og naturopplevelse både for barn og voksne. Skogene er som naturlige lekeplasser som helt naturlig inviterer til aktivitet og lek. Tingbøskogen er en slik sjelden skog som ligger nærme nok bebyggelsen slik at den brukes av mange barnefamilier, både store og små, for både aktivitet, naturopplevelse og bærplukking. Orienteringsklubben bruker skogen aktiv og har en registrert løype i området. Det er skoler, barnehager og speidergrupper som bruker skogen.

Vi kan ikke la Tingbøskogen hogges og erstattes med et industriområde. Skogen er til glede for både små og store, to- og firbeinte. Skogen bidrar til økt biologisk mangfold og reduserer behovet for insektmidler på mat som havner på bordene rundt om i distriktet. I tillegg er den hjem for blant annet mye sopp, amfibier, fugler, rådyr og grevling.

I Stavanger og andre storbyer er det svært få restareal med natur og verdien av de gjenværende arealene er derfor stor. Venstre mener verdien av dagens naturområder er svært høy, og arealene kan ikke erstattes. Vi kan heller ikke være med på en utbygging som vil medføre store negative konsekvenser for landskapet midt i et svært viktig område for Stavanger.

For Venstre er det helt klart at utbyggingen må vurdere andre plasseringer. I tillegg må det vurderes alternativer for å redusere arealbeslag med blant annet jordkabel istedenfor store høyspentmaster. Vi kan ikke godta ødeleggelse av et naturområde som er så fint og som betyr så mye for så mange.