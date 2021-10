Kirkens SOS ønsker fortsatt fokus på psykisk helse – også etter pandemien

På Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober slår vi i Kirkens SOS et slag for mer fokus på psykisk helse også når samfunnet nå åpner opp igjen.

Plutselig ble det bestemt at pandemitiden i Norge så å si var over. Beskjeden som kom for noen uker siden ble av mange mottatt med gledestårer, en følelse av enorm lettelse, og en feiring Norge nesten ikke har sett maken til.

Mange kan gå tilbake til en trygg og kjent hverdag tilnærmet lik den de hadde før pandemien. Tilbake i jobb og i normale sosiale sammenkomster. Livet fylles med en glede over igjen å kunne se fram til å reise utenlands, og feire bryllup, bursdager og konfirmasjoner med så mange inviterte som man ønsker.

Men slik er det ikke for alle.

Mange har opplevd en enorm psykisk belastning under pandemien. Folkehelseinstituttet sin undersøkelse om smitteverntiltak, livskvalitet og psykisk helse viser at flere har slitt med ensomhet og psykiske plager i denne perioden, og at unge og aleneboende har hatt størst psykisk belastning. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra april i år, viser at 45 prosent av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien. Og Kirkens SOS har jevnt over merket et økt trykk på våre tjenester i denne tiden.

På grunn av den sosiale distanseringen har mange mistet venner under pandemien. Mens noen kan gli rett tilbake til vennegjenger og aktive miljø, står andre igjen mer alene enn før. Mens mange under pandemitiden kunne finne en slags trøst i at vi «alle» var alene, kan man i dag føle utenforskap og skam over at man fortsatt er alene, når «alle andre» er ute og feirer.

Andre sliter fremdeles psykisk – fordi det dessverre ikke er slik at en psykisk lidelse gir slipp over natten selv om samfunnet åpner.

Og under pandemien var mange av oss veldig gode på å snakke om hvordan vi hadde det, og å ta vare på hverandre. Vi opplevde mer åpenhet rundt psykisk helse, ensomhet og selvmordstanker- og forebygging. På tross av alt har perioden brakt mer fokus på psykisk helse. Vi normaliserte på et vis det å ha det vanskelig.

Det håper vi i Kirkens SOS at vi tar med oss videre. Ikke alle har det bra selv om pandemien tilsynelatende er over i landet vårt. Mange kommer i lang tid til å slite med ettervirkningene av en traumatisk periode. Mange er fortsatt redde. Mange er fortsatt usikre på om pandemien virkelig er over. Mange har havnet utenfor både arbeidslivet og et sosialt nettverk.

La oss huske det fellesskapet og den omtanken mange av oss var så gode på under pandemitiden. Naboen eller kollegaen kan fortsatt føle seg ensom og utenfor. Derfor understreker vi Verdensdagen for psykisk helses tema:

Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp. Også nå som hverdagen tilsynelatende blir mer normal.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen