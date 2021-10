I norsk toppfotball er det ingen homofile menn. Eller? De finnes sikkert, de har bare ikke stått fram enda. Det ville muligens vært så sensasjonelle nyheter at legning ville overskygget toppidretten. Slik skal det ikke være i 2021. Vi har enda en vei å gå hva angår diskriminering og likestilling.

«Er det nødvendig at vi enda driver på og maser om inkludering og regnbueflagget?» Ja, det er det! Vi har faktisk enda langt å gå. Og det er jeg glad for at Norges idrettsforbund også ser. Deres nye kampanje, #STOPP, skal nettopp være en kampanje hvor norsk idrett står sammen om å snu ryggen til rasisme, kjønnshets, homohets og andre former for likestilling. At kampanjen avholdes, er absolutt forståelig og tiltrengt. Vi i Venstre støtter helhjertet opp om kampanjen.

Idrettsverden har allerede mange gode og inkluderende forbilder. EM-kampen mellom Tyskland og England i sommer er bare ett av mange gode eksempler, hvor kapteinene Harry Kane og Manuel Neuer benyttet det regnbuefargede kapteinsbindet rundt armene. To store forbilder for mange. Skiløperen Stian Grastveit sto selv fram som homofil for noen år siden, har uttalt at idrettens skap brenner. Bak det ligger det nok en tung historikk. I dag er han åpent homofil og en av våre fremste pådrivere for mer åpenhet rundt homofili i idretten. Grastveit begrunner det selv med at idretten skal være for alle.

Det Stian Grastveit nok selv har opplevd, og som jeg også ser tendenser til selv, er at kritikerne av nettopp denne inkluderingen eksisterer i beste velgående. Fremdeles kan man møte på harde kritikere av regnbueflaggets betydning. De kan være overalt. På bussen, på torget i sentrum, på idrettsplassen og på tilskuerbenken. Noen kan til og med gå så langt at de tar egne barn ut av idrettsfellesskap, og går imot inkluderende fellesskap. Grunnene til at noen velger å være motstander av et symbol for mangfold, fellesskap og rettigheter for alle, skal jeg ikke spekulere annet i enn at jeg syns det er holdninger som ikke hører hjemme i 2021. Deres begrunnelser er knapt så gode som argumentet for at idretten nettopp skal være for alle.

Symbolikken om mangfold, fellesskap og rettigheter for alle, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering blir synliggjort hver gang regnbueflagget vises. Derfor er det plass til enda flere støttespillere i #STOPP-kampanjen i idretten. Det er plass til flere forbilder som Stian Grastveit, i alle idrettsgrener. Det er plass til enda flere lagledere og utøvere som tar på seg regnbuefargede symboler. Det er med på å bygge viktige fellesskap, framfor å skape splittelse, diskriminering og hat.

Vi ser det skjer på høylys dag. Aleksandra Javorac-Bore sto også tidligere i år fram med sin historie; hvordan hun hadde blitt mobbet for sin seksuelle legning. Det gjør også inntrykk når Hordene på Viking-kamp slår ring om den talentfulle unge spilleren, med bannere og heiarop.

Historien bekrefter også viktigheten av #STOPP-kampanjen. Vi har enda en vei å gå. Det må også politisk handling til, og flere med på laget for å hindre videre trakassering og ekskludering. Både i idrettsverden og en rekke andre miljøer.

Venstre var et av de første partiene som kjempet for LHBT-personers rettigheter her i Norge. Dette på en tid der homofili fremdeles var forbudt. Faktisk kommer ordet «skeiv» av det tidligere begrepet skeivhendt/venstrehendt. De homofile hadde ingen møteplass, de ble straffet om de levde ut sin legning. Derfor fikk de låne Venstres hus i Oslo. Kodeordet ble skeiv. Motstanden #STOPP-kampanjen får i enkelte miljøer i Norge viser at vi i Venstre må fortsette vår viktige kamp for at alle skal ha frihet til å være den de er og elske den de vil. Og politiske parti med andre holdninger bør ta en intern diskusjon og være hjertelig velkommen med på laget for å heie på mer frihet, mer åpenhet og mer inkludering.

Venstre er et sosialliberalt parti, og i det ligger det at samtidig som vi ønsker størst mulig grad av frihet til den enkelte, så skal vi samtidig ta ansvar for hverandre. Vi stiller oss derfor helhjertet bak Norges idrettsforbunds #STOPP-kampanje. Idretten, med fotball i spissen, gjør et fantastisk arbeid med integrering, samhold og toleranse. Fotballspillere på toppnivå, på både kvinne- og herresiden, er store forbilder for våre unge, nettopp derfor er denne kampanjen ekstra viktig for unge, idrettsinteresserte LHBT-personer. Vi har fremdeles en lang vei å gå før full integrering og likestilling, men jobben er startet. La oss sammen heie fram våre barn og unge, uansett hvem de måtte elske eller hvilket kjønn de har.