SV stakk av med halen mellom beina

SV forsøkte å presse Ap og SP til å begrense olje- og gassproduksjonen og å innstille å lete etter nye felt for olje og gass. Det var helt utelukket at de kunne oppnå å ødelegge vår felles framtid. Sammen med MDG og Rødt har de forøkt å villede det norske folk. De forsøker å gi innrykk av at dersom vi ikke stopper all olje- og gassvirksomhet så vil det bli en katastrofe for menneskeheten.

CO2 hysteriet er blitt en motesak og det er ikke sikker at CO2 har den store betydning for temperaturen som enkelte tror. Enkelte forskere mener tvert imot at det er solens aktivitet som er avgjørende for temperaturen på jorden. Noen mener til og med at vi nærmer oss en ny istid.

Jeg er veldig skuffet over SV som jeg hadde vise forhåpninger til, men jeg tok feil. De er ikke opptatt av det norske folk velferd, men av sin egen urealistige oppfatning av virkeligheten. Det er olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen som gjør at Norge er et rikt land.

Norge har verdens beste helsevesen. Vi er kanskje det landet i verden som har taklet Corona-pandemien best.

Norge gir alle muligheter til å utdanne seg etter sine evner.

Forskjellen mellom fattig og rik er ikke så store i Norge om i de fleste andre land.

Norge har råd til å gi av vår velstand til land som sliter med å brødfø sin befolkning.

Den norske befolkning kan la seg lure en gang, men ikke flere ganger. Olje og gassproduksjonen i Nordsjøen er helt nødvendig for å opprettholde ikke bare vår velstand, men også for framtidige generasjoner.

Vår neste statsminister heter Jonas Gahr Støre. Nå må vi håpe at han sammen med SP klarer å få en levedyktig regjering. Det er ingen skam å måtte samarbeide med borgerlige partier som Venstre og Krp og i noen tilfeller også med Høyre.