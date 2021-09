Bare to år til neste valg!

I går var stortingsvalget 2021 over. Men ta det med ro! Det er bare to år til kommunevalget! Og da kommer valgkampmedarbeidere i alle slags farger fram for å bidra. Det er nok mange som nå er glad for at valgkampen er over, at stemmene er talt opp og at det ikke lenger skal være valgkamp i alle kanaler. Det gjelder ikke bare velgere, men helt garantert også mange av oss som driver med politikk også. Som har stått på stand tidlig og seint, vært i debatter, svart journalister, skrevet leserinnlegg og delt ut brosjyrer. Når denne kronikken skrives er ikke valgresultatet kjent, og det skal egentlig heller ikke handle om valgkamp.

Denne kronikken er en hyllest til valgkampens virkelige helter. Partienes fotsoldater og aktivister. Ideen kom fordi Trønderdebatt, med redaktør Snorre Valen, før valget laget en veldig fin serie med valgkampens slitere, der de selv satte ord på hvorfor de står på for partiene sine.

Noen av oss som driver med politikk er så heldige at vi får bli folkevalgte, og representere partiet vårt i kommunestyrer, fylkesting eller storting. De aller fleste partimedlemmer ønsker ikke å stille til valg eller bli valgt. Allikevel bruker mange av dem utallige timer på frivillig arbeid for noe de tror på.

På Arneageren i en valgkamp møter du mange partimedlemmer, som er klare for en prat eller å gi deg en brosjyre. Du kan møte Kolbein fra Venstre, som gir deg en ballongfigur han har laget selv. Eller Merete fra Rødt, med Rødt-hunden Chilly Vanilly, som alltid er klar for å overbevise nye velgere. Du kan slå av en drøs med Marthe fra KrF, som står der med baby på magen. Du ser kanskje Magne fra SV som fyker forbi, fordi han har ansvaret for å organisere alle stands SV har rundt forbi.

Disse fire, og mange hundre andre, er valgkampens helter. Det er de som frivillig koker kaffe, setter opp telt, står time ut og time inn med brosjyrer og gode argumenter for hvorfor akkurat du skal stemme på akkurat deres parti.

Noen tenker kanskje på politikerne som bitre motstandere, men sånn er det jo heldigvis ikke. Vi hjelper hverandre med å sette opp teltene, om noen trenger det. Vi småprater med hverandre, og noen valgkamper har flere av oss greid oss en time ekstra på stand fordi vi fikk en bolle fra Høyre. Selv om vi ønsker ulik utvikling for samfunnet, så er de aller fleste som driver politisk arbeid, veldig fine folk.

Tusen takk for innsatsen gjennom årets valgkamp! — -

Jeg har vært valgobservatør i El Salvador, for seks år siden. Der var representanter for ulike partier omtrent som fiender, med en veldig uforsonlig holdning til hverandre. De har en forhistorie med borgerkrig og sterk politisk splittelse, som også selvsagt preger landet og partiene i dag. Så når man kommer dit som nordmann, blir man ekstra glad i den rause og romslige kulturen som eksisterer mellom partiene.

Så om du er en av dem som haster forbi, og aller helst ikke vil bli forstyrret: ta deg gjerne tid til å være vennlig. Dette er folk som står der uten betaling, helt frivillig. De fortjener ikke en hånlig latter eller en spydig kommentar. De fortjener et smil og et «nei takk», om du ikke vil ha en brosjyre. Tenk gjerne over at de er demokratiets fotsoldater. At uten dem hadde ikke tusenvis av mennesker fått informasjon om hva partiene står for. De hadde ikke hatt noen å gå til sentrum for å diskutere med eller få svar på spørsmål fra.

Til alle valgkampmedarbeidere i alle partier: tusen takk for innsatsen gjennom årets valgkamp! Nå kan dere slappe av litt, feire eller sørge over valgresultatet og klappe dere selv på skuldrene. Men husk: det er bare to år til neste valg og da er det på med joggeskoene og ut på stand igjen!

