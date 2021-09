Klare mål mot forsøpling!

Stavanger Høyre har fått gjennomslag for flere tiltak mot forsøpling i år, men noen av disse har dessverre ikke blitt iverksatt ennå på tross av de har blitt vedtatt. Vi får tilbakemelding fra frustrerte naboer som føler seg sviktet og som også gjør sitt for å sette dette på dagsorden. Likevel fortsetter problemet. Høyre er klar over at Stavanger har en utfordring med forsøpling, og vi syns at nå har det gått for langt.

Forrige måned ble det arrangert en undervanns ryddeaksjon i regi av frivillige aktører under markering av 10 årsjubileum for Tou Scene. Både dykkerne og innbyggerne ble sjokkert over hagemøbler, elsparkesykler, bildekk og annet avfall som ble hentet ut av havet. Sjøparken er en av de mest besøkte badeplassene i Stavanger. Selv har jeg badet der sammen med venner flere ganger i år. Havet vårt er ingen avfallsdunk. Jeg ønsker meg ikke Oslo tilstander i Stavanger!

Vi har dessverre flere utfordringer for å løse problemet. En av dem er at vi ikke vet omfanget av situasjonen. Med andre ord, vi vet ikke hvor stort dette forsøplingsproblemet er i vår kommune. Derfor er det på tide å tenke stort. Og, for å tenke stort så må vi bry oss.

Jeg mener at å stille krav er å bry seg og i tråd med nåværende klimaplan, vedtatt under siste kommunestyre med Høyre i ledelsen, så ønsker jeg å foreslå et ambisiøst mål på 80 % reduksjon av forsøpling innen 2030 i Stavanger. Jeg mener at det bør settes av ressurser for å etablere en midlertidig arbeidsgruppe som kan komme fram med en klar plan mot 2030 for å oppnå målet.

Klima og miljø går hånd i hånd. Det er ingen vits å redusere klimagassutslippene våre dersom forsøplingen fortsetter. Å knytte et slikt mål mot nåværende plan kan gjøre det enklere for kommunen og innbyggerne å forholde seg til en felles plan med begrensede ressurser.

Jeg har tidligere argumentert for at det skal være enkelt å ta personlig ansvar og for at vi trenger å tilrettelegge for at søppel og avfall havner på riktig plass. Derfor trenger vi å vite hvilke kommunedeler som sliter mest og hvor det er behov for konkrete, utvalgte tiltak.

Det er sant at det vil koste å sette av dedikerte ressurser til dette problemet. Kostnader ved å etablere en midlertidig gruppe som skal jobbe med et konkret mandat i en begrenset periode vil være mindre sammenlignet med alle de midlene vi må bruke i framtiden for å angripe dette problemet. Uten å ha det store bildet eller en helhetlig strategi vil det da være vanskelig å iverksette gode tiltak.

Jeg tviler ikke at i framtiden så vil dette problemet enkelt bli løst ved å bruke selvkjørende, smarte avfall-kjøretøy og undervannsroboter som vil rydde opp rutinemessig ved hjelp av sensorer både til hav og til land. Inntil den tiden kommer så er vi nødt til å sette konkrete tiltak og mål. La oss gjøre Stavanger til et eksempel til etterfølgelse, fordi en ren og ryddig by er en attraktiv by.