Gratis tannhelse nå!

Vi liker ofte å tenke at den norske velferdsstaten er den beste i verden, og den er nok det. Likevel finnes det et lite stykke USA midt i verdens beste velferdsstat. Om du er så uheldig å bli syk i munnen, eller nærmere bestemt tennene, så stiller ikke fellesskapet opp. Da må du selv betale titusenvis av kroner for å bli frisk. Dette er ikke folk som er dårlige til å bruke tanntråd eller spiser for mye lørdagsgodt. Dette er kreftsyke, folk som har hatt hjerneslag eller overgrepsofre.

Avisen Klassekampen fortalte i sommer om Preben Christensen som var blitt utsatt for overgrep gjennom hele oppveksten og som følge av dette begynte med tvangsmessig pussing 6–8 ganger dagen for å føle seg ren. Da ødelegges tennene. I voksen alder hadde han behov for dyr tannbehandling, og så seg nødt til å tigge penger på internett for å få dette. Vi kan ikke akseptere at mennesker må tigge penger på internett for å få nødvendig helsehjelp i Norge i 2021.

Vi er verdens rikeste land, men i åtte lange år har denne rikdommen kommet de rikeste av oss til gode. Nå står regjeringen og sier at vi ikke har råd, verken til tannhelse eller til feriepenger for arbeidsledige. Dette skjer i et land der vi skal doble det private forbruket de neste tiårene, der vi drikker 3 ganger så mye champagne i dag som for 20 år siden. Norge drukner i rikdom, men den tilfaller bare et mindretall av oss.

Nå trenger vi en ny regjering og en ny politisk retning som velger å prioritere de svakeste i samfunnet. De som ikke har råd til å ta privatfly til hytta i Kragerø eller true med å rømme landet om de ikke får viljen sin. Vi trenger et krafttak for velferdsstaten og kampen mot Forskjells-Norge. Og en plass å starte er å innføre gratis tannhelse.

Det gir faktisk ikke mening at vi alle er enig om at staten skal hjelpe deg hver gang du er syk, så lenge det ikke er tennene som er problemet. Rødt går til valg på å tette hullene i velferdsstaten. Dette finansierer vi med at de som i åtte år har fått skattegaver ved hvert statsbudsjett må bidra mer til fellesskapet og at disse pengene investeres i mer velferd for alle.