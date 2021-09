Vi trenger fast-track for ny industri

Vi må skape mer, ikke skatte og rapportere mer. Det vil være avgjørende viktig for å klare omstillingen, hvor vi skal få flere bein å stå på i tillegg til olje og gass. Tiden for store nye industrietableringer er tilbake, og med Høyre i regjering har norsk industri fått et realt løft. Skattene har gått ned, bevilgningene til forskning har gått opp, og regelverk er forenklet. Likevel får vi tilbakemelding fra næringslivet om at Norge mister industriprosjekter til andre land, fordi vi ikke er godt nok koordinert når bedrifter vurderer Norge som land for industriutvikling. Det gjør at vi går glipp av lønnsomme jobber og verdiskaping.

Derfor går Høyre til valg på hurtigspor for industrietableringer. Målet er å redusere behandlingstiden i de ulike delene av søknadsprosessen, sikre gode faglige vurderinger og skape større forutsigbarhet. Det betyr at industrien kan bruke mer tid på å skape verdier og jobber, og mindre tid på unødvendig byråkrati. Tiltaket vil være et viktig skritt på veien for å gjøre Norge til det beste landet å investere i, og gi muligheter for nye inntekter til fellesskapet.

I Rogaland har vi lange tradisjoner innenfor kraftintensiv industri, men om vi rogalendinger fortsatt skal være i front må vi sørge for at også de nye industrijobbene legges hit. Vi har et fantastisk mangfoldig og innovativt fylke, med plass til langt flere bedrifter. Vi forundrer oss over at venstresiden, med Ap, Rødt og SV i spissen, går til valg på økt skatt, rett etter den største økonomiske krisen siden krigen. Skal vi lykkes med omstillingen nytter det ikke å sende bedriftene som nå omstiller seg en brå skattesmell på mange titalls milliarder. Hvordan skal det skape flere jobber? Vi må snarere gjøre det motsatte. Derfor går Høyre til valg på fortsatt lave skatter og mindre byråkrati.

Om vi skal skape mer og inkludere flere må vi legge til rette for nye jobber – ikke skape hindringer for dem som vil skape dem. Med hurtigspor for industrietableringer blir ventetiden kortere, og jobbene flere. Det er bra for Rogaland og det er bra for Norge. Godt valg!