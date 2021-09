De rike få, og alle oss andre

Den blånekter selvsagt, høyreregjeringen. Men heller ikke Erna Solberg kan bortforklare fakta – og folks egne erfaringer. Den mørkeblå høyrepolitikken, har endret Norge på åtte år. Det er blitt en tøffere hverdag for mange, og det er blitt større rikdom for de få. Vil vi fortsette ferden inn i ulikhetssamfunnet?

Ødeleggelsene må stanses! Med angrep på offentlig sektor og aggressiv privatisering har den mest mørkeblå regjeringsepoken i nyere tid satt dype spor: Ødeleggelser det vil ta tid å rette opp i. Reformer som må reverseres i tråd med folkeviljen. Skattepolitikk som fører til omvendt omfordeling, og gjør de rikeste enda rikere; forskjellene enda større.

Høyrepolitikk det er maktpåliggende å stanse og snu – før den snikende, farlige ulikheten får festet et varig grep, før det gode fellesskapssamfunnet blir revet helt i stykker, før velferdsstaten blir hogd enda mer opp, før enda flere tjenester blir privatisert; for profittens skyld, og ikke for vanlige folks del.

Før det er for seint.

Øynene må åpnes! Den skal være ganske blåøyd, i dobbel betydning, som ikke ser hvor ødeleggende et høyreregime er for det norske samfunnet vi sammen har bygd opp over årtier. For oss alle. For ikke å skjønne hvor farlig denne ferden er for velferdsstaten vår – og for framtiden. En skal være ideologisk forblindet, eller politisk forledet, for ikke å se at denne høyrepolitikken truer en samfunnsstruktur vi som fellesskap er tjent med og avhengig av.

Vi har sett reinspikka høyrepolitikk i fri utfoldelse.

For den som måtte være i tvil: Det er høyresidens sanne ansikt vi har sett de siste åtte åra. Vi har sett reinspikka høyrepolitikk i fri utfoldelse, gitt næring av en helt usmakelig blå-gul-grønn politisk suppe. Skattelette er blitt betalt med en haug med kutt som brillestøtte til barn, kutt i barnetillegg til uføre, kutt i fysioterapi til brannskadde og amputerte osv. Men vi har ikke sett alt. Det kommer mer, hvis de samme partiene får lov å fortsette også etter høstens valg. Da vil angrepet på statlig styring og offentlige tjenester trappes opp. Offentlig sektor vil få enda mindre ressurser til å utføre samfunnsoppdraget en er satt til å gjøre. I dag er det allerede store problemer i flere av etatene etter store blinde budsjettkutt.

Da vil og mer av fellesskapets verdier selges til private interesser; norske og utenlandske. For å gagne de få.

Arbeidsfolk må våkne! Åtte høyreår har nok en gang lært oss at kampen for et solidarisk samfunn med minst mulig ulikhet aldri vil ta slutt. At klassekampen ikke er over. Hvorfor sier vi det? Fordi vi har lært av historien, fordi arbeidsfolk kjenner det på kroppen. Fordi høyresiden aldri har fremmet arbeidsfolks interesser. Fordi høyrekreftene alltid vil angripe fellesskapsmodellen, så snart de får anledning til det. Fordi høyresiden er arbeidsfolks motstander i avgjørende verdivalg.

Derfor gir det styrke å være del av en massiv folkebevegelse, en sterk fagbevegelse. Bare i LO er vi nær én million medlemmer. Vi har flyttet fjell før, med spett og spade. Vi kan gjøre det igjen, ved å stille opp – og stemme.

For fellesskapets del.