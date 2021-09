Ja, førstelinjen fortjener mer enn applaus

De ansatte i helsetjenesten fortjener mer enn applaus, de fortjener en stilling som passer til hver enkelt. Derfor har regjeringen et mål om å etablere en heltidskultur i arbeidslivet og å bekjempe ufrivillig deltid. Allerede før pandemien var det klart for meg at vi har behov for å se arbeidsmiljø for de ansatte i helsetjenesten i sammenheng med pasientsikkerhet, og at vi har store utfordringer både knyttet til å beholde og rekruttere flinke fagfolk i helsetjenesten.

Jeg er likevel ikke helt enig med Gahr Støres innlegg i Dagsavisen 26.08. Arbeiderpartiets ønske om å lovregulere problemet vil ikke føre til flere heltidsstillinger, men heller til flere lovbrudd. En lovregulering vil skape et unødvendig hinder for de gode løsningene. Den beste løsningen vil være å se alle partene i sektoren, for politikerne kan ikke finne de beste løsningene alene. Jeg har lyttet til Sykepleierforbundet og kommer til å sette ned et partssammensatt utvalg, hvor vi trekker med flere sentrale parter i arbeidslivet for å lage en felles plan for hvordan vi skal få opp andelen heltid. Deltidsproblemet må sees i sammenheng med arbeidsdeling, bemanning, vikarbruk og turnus. Løsningen skal vi finne ved at partene setter seg ned rundt samme bord.

Tallene fra januar 2013 til januar 2021 viser at det i hovedsak har vært en jevn reduksjon i andel deltid målt i forhold til totalt fast ansette i helseforetakene. Likevel er vi ikke i mål, og arbeidet med å øke heltid og redusere deltid må fortsette. For ingen skal måtte løpe enda raskere, hjelpe enda flere eller måtte droppe enda en familiemiddag. Arbeiderpartiet sier de vil gå til valg på et tryggere arbeidsliv og sterkere fellesskapsløsninger, men når vi ser på de norske kommunene som er høyest på listen av ufrivillig deltid så ser vi at 11 av 20 kommuner har ordfører fra Arbeiderpartiet.

De ansatte i helsetjenesten har vært frontkjempere gjennom pandemien, og arbeidet deres skal hylles. Det å styrke og videreutvikle den norske helsetjenesten krever at vi skaper et godt og trygt arbeidsmiljø for de ansatte, sørger for bedre rekruttering og god ledelse. Dette er et arbeid som krever prioritering, konkrete planer og tett oppfølging. Hvis Høyre får fortsette i regjering etter valget så kan jeg love at dette arbeidet skal være en av våre viktigste oppgaver for å realisere vår visjon om pasientens helsetjeneste.