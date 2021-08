Rød klimapolitikk

Årets stortingsvalg kommer i langt større grad enn tidligere til å være et klimavalg. Det tror jeg de fleste er enig i.

Etter en sommer hvor naturkatastrofene kryper stadig nærmere, og FNs klimarapport henger som et truende skydekke over hverdagen, klarer stadig færre å lukke øynene for denne varsla katastrofen.

Det er derfor nødvendig å ta en prat om Rødts klima- og miljøpolitikk, for de få gangene mediene har nevnt Rødt og klima i en og samme tekst, så handler det vanligvis om hva vi ikke mener heller enn hva vi faktisk står for.

Jeg er nemlig av den oppfatning at Rødt har en svært god klimapolitikk. Og selv om partier som MDG nok retter et større fokus mot klima i den offentlige debatten mens Rødt deler sin oppmerksomhet mellom en rekke tema, har vi et stort fortrinn framfor flere av de andre partiene. Vi holder blikket stødig rettet mot systemet som har gjort at vi produserer mer enn jorda tåler og forbruker mer enn vi burde. Vår klimapolitikk handler ikke primært om å bøte på eller minimere skadene som kapitalismen forårsaker, men vi ønsker å endre systemet som skaper problemene. For det er helt urealistisk å tro at vi kan stoppe klimaødeleggelsene samtidig som vi beholder målet om evig vekst. Grønn kapitalisme er et luftslott!

En annen sentral side ved vår klima- og miljøpolitikk, er at den har som mål å utjevne forskjellene mellom folk heller enn å forsterke dem. Dette er viktig både av idealistiske og mer pragmatiske grunner. For det første ønsker Rødt å skape et samfunn med så små forskjeller som overhodet mulig. Det er derfor viktig at vi tar hensyn til fordelingen av goder og byrder også i vår klimapolitikk, og unngår at klimakostnadene primært rammer dem som har minst fra før. Vi er dessuten nødt til å få folk med på klimatiltakene vi skal innføre. Om tiltakene oppleves svært urettferdige, så vil de neppe få legitimitet blant folk flest, jfr. Gule Vester i Frankrike.

Men selv om vi vektlegger utjevning av økonomiske forskjeller i utformingen av vår klimapolitikk, går ikke dette på bekostning av det desidert viktigste målet: å redusere klimautslippene tilstrekkelig til å redde jorda vår. Vi har for eksempel foreslått en egen versjon av Karbonavgift til fordeling, KAF, der deler av avgiftene som hentes inn, betales tilbake i form av en “klimarabatt” til dem som rammes sterkest, dvs. personer med middels og lave inntekter samt dem som bor i distriktene. Vår modell har blant annet fått ros fra Norsk Klimastiftelse som anbefaler de andre partiene å plukke forslaget vårt opp snarest. Selv om vi alle må ta ansvar for å redusere forbruket vårt, så er det luksusforbruket som skal skattlegges tungt. Vi ønsker å investere kraftig i klimavennlig transport og infrastruktur, som jernbanen, og har vært en av de tydeligste stemmene i kampen mot klimafiendtlig turisme som cruise. Vi går mot elektrifisering av sokkelen, som vil koste oss dyrt på tross av beskjeden effekt. Rødt er også det desidert mest konsekvente antikrigspartiet, og dermed mot en av de virkelig underkommuniserte utslippsverstingene, militærindustrien. Bare for å nevne noen få saker.

Det var en periode mye snakk om at Rødt fjernet oljesluttdatoen fra vårt arbeidsprogram. Flere medlemmer var nok uenig i den avgjørelsen, og andre, som meg, var usikre. Dette gjør oss imidlertid ikke til et parti med svak klima- og miljøpolitikk. Så langt derifra! Det er tross alt kun MDG som har satt en oljesluttdato, og selv i MDG finner man politikere som mener en slik dato er ugunstig. For det viktigste er at Rødt faktisk ikke har endret noe som helst av politikken for hvordan trappe ned på olja i landet vårt. Så det essensielle i politikken vår har forblitt nøyaktig likt som før selv om datoen er borte.

Rødt er derfor, etter min mening, et svært godt alternativ for dem som setter klima og miljø øverst på lista over saker i dette valget. Og det tror jeg blir mange.

Godt valg!