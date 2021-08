Ikkje ta velferdsstaten for gitt!

Det er uverkeleg å oppleva denne valkampen. Me er høflege menneske, både folk flest og me som kjempar om oppslutning for partia våre. Me snakkar stort sett med innestemme, me smiler og er greie. I debattane eg deltar i, er det ein god tone mellom politiske motstandarar.

Slik bør det også vera. Eg vil slett ikkje ha eit politisk debattklima der me kallar kvarandre for idiotar eller det som verre er. For det ser me også tendensar til. Og dei gongene det skjer slike overtramp, aukar terskelen for å delta i det offentlege ordskiftet. Eg vil at fleire skal delta, ikkje færre.

Samtidig er det som om alvoret ikkje kjem fram, i all denne hyggelege ordvekslinga. Nokre gonger har eg lyst til å ropa: JA, MEN HØYR DÅ. FORSTÅR DU IKKJE? Nokre gonger er det så langt mellom orda og verkelegheita at eg trur eg må ha kome til feil klode. Her er så underleg.

Debattane om velferdsstaten er dei aller mest underlege. For mange har endeleg tatt alvoret inn over seg og bruker store ord for å beskriva klimakrisa. Innimellom også naturkrisa. Her manglar det først og fremst på kraftfulle tiltak. Men i beskrivinga av tilstanden i velferdsstaten manglar det realisme.

Me tar det visst for gitt, at me har verdas beste velferdsstat og at det vil fortsetta å vera slik. Ingen parti går til val på å ta vekk dette byggverket. Alle er veldig for fellesskulen og det offentlege helsevesenet. Slik kan me fortsetta å narra oss sjølv, og tru at politiske val ikkje rokkar ved denne hardt tilkjempa, siviliserande delen av samfunnet vårt. Men verkelegheita er at velferdsstaten allereie står i brann, og at me må inn med dei beste brannmannskapa me har.

Høgare lønn er likevel ikkje det einaste som trengst. — Ingrid Fiskaa

Korleis hamna me her? Nokon har kanskje ikkje vore gode nok til å gi beskjed. Andre har aktivt halde informasjon tilbake, brukt ord som dekkar til verkelegheita, og slått ned på dei som prøver å varsla. Og ganske mange har ikkje vore gode nok til å lytta.

Velferdsstatens arbeidarar, anten dei er helsearbeidarar, lærarar, barnevernspedagogar eller noko anna, er menneske som bryr seg om jobben sin og om dei menneska dei jobbar for og med. Dei færraste går på jobb fordi dei skal tena mest mogleg pengar. Dei går heim og tenkjer på kva meir dei kunne ha gjort.

Dei forpliktar seg ofte meir til menneska på jobben – kollegaer, pasientar, elevar og brukarar – enn til eigne behov. Sjølv når dei verkeleg har grunn til å ropa ut, kjem ropet ikkje fram. Dei jobbar heller endå litt hardare, og spring endå litt fortare. Berre av og til kjem det til overflata, og me får høyra historiene om helsearbeidarane som græt på jobb, og lærarane som ikkje orkar meir. I staden for å klaga, finn dei seg ein veg ut av yrket.

Sjølv tillitsvalde seier: Me vil jo ikkje framstå som sytete. Og me likar i grunnen ikkje å streika. Men det var siste utveg.

Så då sjukepleiarane og lærarane trykte på den store alarmknappen og streika i vår, var det grunn til å lytta. Me har allereie ein mangel på kvalifiserte fagfolk innan helse og utdanning. Og den fremste grunnen er at fagfolka finn seg andre jobbar: To av fem sjukepleiarar sluttar før dei har jobba ti år i yrket, og 40.000 lærarutdanna kvinner og menn har valt seg arbeid utanfor skulen. Resultatet er dels kronisk underbemanning, dels at kvalifiserte blir erstatta med ukvalifiserte. Dei som blir igjen, må jobba endå meir, i ein stadig meir komplisert arbeidskvardag.

Då regjeringa gjekk inn med tvungen lønnsnemnd mot streiken, og fekk støtte frå fleirtalet på Stortinget, var det med grunngivinga «fare for liv og helse». Og det delvis fordi streikeuttaket til sjukepleiarane gav ei bemanning på nivå med ei heilt vanleg helgebemanning!

Dei streikande fekk også beskjed frå regjeringa om at viss det er så gale som dei påstår, så må dei varsla om det. Når skal regjeringa læra seg å lytta?

Streiken handla i første rekke om lønn, fordi høgare lønn er eitt av dei tiltaka som skal til for å behalda og rekruttera kvalifisert personell. Lønnsnivået fortel også noko om statusen på yrket, og er ein handfast måte å visa at samfunnet anerkjenner den viktige jobben velferdsstatens arbeidarar gjer.

Høgare lønn er likevel ikkje det einaste som trengst. Undersøkingar og tilbakemeldingar frå både tidlegare og noverande sjukepleiarar og lærarar viser at ein leveleg arbeidsdag er minst like viktig: Gode arbeidstidsordningar, rett og god nok bemanning, tid til å sjå kvar enkelt elev eller pasient.

Helsearbeidarar og lærarar er stolte av yrket sitt, og glad i det som er sjølve meininga med jobben: Å få jobba med og for andre menneske. Men når dei heile tida blir hindra i å gjera ein jobb dei kan stå inne for, og må gå heim med klump i magen og dårleg samvit, er det ikkje rart at dei forsvinn – ein etter ein.

Denne klumpen i magen er skapt av politiske vedtak. For både høgare lønn, høgare bemanning og meir tid kostar pengar, og dei økonomiske rammene for lønnsoppgjer og rett bemanning i velferdsstaten blir avgjort av Stortinget sine budsjettvedtak. No er det rett nok ikkje billegare å driva ein velferdsstat på vikarar innleigde frå bemanningsbyrå, som fleire kommunar og sjukehus tyr til når dei manglar faste tilsette, og når dei fast tilsette slit seg ut. Men argumentet for å halda bemanninga nede er alltid økonomi.

Det kan tilsynelatande gå bra ei stund til. For dei fleste av velferdsstatens arbeidarar likar ikkje å klaga. Og mange varsel og bekymringsmeldingar blir stoppa på veg oppover i systemet, av misforstått lojalitet og fryktkultur, og av leiarar som ikkje vil gi dårlege nyheiter til sine overordna leiarar. Lokale folkevalde veit nok at det manglar pengar i kommunebudsjettet, men får kanskje beskjed om at drifta likevel er «forsvarleg». Me klarer det vel litt til.

Nei, me gjer ikkje det. Lytt til dei som gjer jobben. Lytt til fagfolka, ikkje direktørane. Ein god skule og gode helsetenester er avhengig av dei som ber velferdsstaten på skuldrene sine. Når dei endeleg gir beskjed, i staden for å bøya nakken, jobba endå litt hardare og til slutt forsvinna ut bakdøra, bør det vera eit kraftig varsel om at velferdsstatens framtid står på spel.

