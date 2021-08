Pål Morten Borgli og stigmatisering

Varaordføreren i Sandnes Pål Morten Borgli har to poeng med sitt innlegg i SA lørdag 14. august. Hovedpoenget er, eiendomsskatt eller skatt på bolig, som han kaller det. Når der finnes så stor motstand til hans syn, så i mangel av argumenter for sitt syn, så tar han mannen/motstanderen og ikke ballen, han gjør som Joseph McCarthy i sin tid gjorde i USA, han valgte karakterisering/stigmatisering av motstanderne, kommunister, som han kalte dem.

Jeg tok meg litt tid til å smuglese litt i Rødt sitt program. Skal innrømme at jeg ikke satt meg ned å gikk i dybden i programmet. Beklager, men jeg leste nok ikke godt nok til å finne ordet kommunist i programmet. Etter TV-utspørringen 24. august fikk vi i alle fall vite at lederen av Rødt ikke betegnet seg som kommunist, men sosialist. Det nærmeste jeg kommer på partiets egen definering av politisk retning er ett sosialistisk samfunn, ett samfunn som bygger på at de store beslutninger i samfunnet blir tatt i fellesskap. Ikke ulikt det partiet hans ordfører har som målsetting. Gjerne ulikt det jeg tror han viser til vedrørende de historiske, stalinistiske kommunistene?

Videre av det jeg leser av programmet at partiet Rødt ønsker å ha en kommunal eiendomsskatt som gir kommunene større handlingsrom til å utforme en lokal skatt med sosial profil, som bl.a. ved hjelp av store bunnfradrag, progressive skattetrinn og høyere makssats og en mulighet til å skille mellom fritidseiendom, næringseiendom, sekundær- og primærboliger.

Fremskrittspartiet burde tenke seg litt om hva som skjer i forbindelse med bolig/eiendom og investeringer i den sammenheng. Norge ligger på topp hva angår velstand, velvære og helse. Dette kommer ikke gratis, selv om noen skulle tro det. Skatt betaler for dette. Mer skatt, mer penger til skole og helse og ikke minst veier, med eller uten bompenger.

Bolig er ikke business, sier Frp. Bolig er allikevel den mest aktive måten å senke skatten sin på og dermed minke pengene vi trenger til veien, som Frp ønsker skal bygges. Tenk det! Det investeres i boliger for å spare skatt framfor å investere i næring, noe vi trenger for å opprettholde arbeidsplasser i framtiden.

Som ett eksempel fra Oslo så er der en person som eier om lag 3000 boliger. Det er heller ikke uvanlig at der finnes småsparere, som bare eier 2-3-4 boliger. Skal disse også slippe eiendomsskatt? Dette er investeringer, som kun har til formål å være business. Ingenting gir bedre avkastning. Slike spekulasjoner, som å kjøpe opp boliger eller bruke sine ekstra penger til å oppgradere sin bolig er god business for den enkelte. De slipper unna mye skatt på den måten. Dette er penger som vi enten trenger til veibygging eller til investeringer i næringslivet, investeringer som skaper jobber.

Det neste poenget, stigmatisering av motstanderen Rødt, eller «kommunistene» som han kaller dem. Her ser jeg litt tilbake i tiden, omtrent 70 år siden. Joseph McCarthy var en mann, som også så kommunister i alle mennesker og det endatil på høylys dag. Mccarthyisme, som det ble kalt, splittet vel dermed omtrent det amerikanske folket.

Avstanden i dag mellom Republikanerne og Demokratene blir stadig større og større. Republikanerne har vist seg i år å være en ustabil gjeng, anført av Donald Trump. Ustabil på den måten at han, som avtroppende president oppfordrer sine tilhengere om å angripe Kongressen. Denne gruppen består ikke av sympatisører av kommunister og sosialister, men er heller nynazister, Ku-Klux Klan og de er vel nærmest for fascister å regne i denne sammenheng. Det er skremmende at så mange amerikanere er på den siden av politikken, som fremdeles egentlig sverger til disse ismer.

Jeg ville aldri kalt Borgli for fascist. Det nivået tror jeg ikke at hans politiske motstandere i Norge ei heller faller ned på. Pål Morten Borgli er dog medlem av et parti som har framstående medlemmer i sin midte som støtter sterkt denne mannen, Donald Trump. Når så Pål Morten Borgli vel kanskje tillegger Rødt historien rundt stalinisters tolkning av kommunisme, er vel kanskje det like feil som at jeg ville kalt Frp for ett fascistisk parti. Hold deg for god til å bruke en slik stigmatisering videre i valgkampen.

Hold en ryddig valgkamp og unngå slike tjuvtriks.