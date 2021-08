Til den norske regjering, Stortinget og alle norske kommuner: Storting og regjering må ta ansvar for sine feilgrep gjennom 20 år!

Det er mange tolker og andre sivile ansatte som har risikert livet for seg og sin familie for å arbeide for norske soldater i Afghanistan. De er nå i stor fare og de appellerer til Norge om å gi dem asyl. Flyene som nå drar fra Afghanistan må ta disse tilbake til Norge.

Norge har drevet en politikk overfor afghanere som har vært i strid med FN sine anbefalinger og som også har brutt grunnleggende menneskerettigheter når det gjelder fare ved retur. Folk har blitt sendt tilbake til et land i krig, hvor også Norge har deltatt. Afghanistan har aldri vært trygt. Og Norge har allerede blod på hendene, blodet til tvangsreturnerte som har mistet livet i Afghanistan eller i Frankrike, etter først å ha kommet til Norge.

Amnesti for alle afghanere uten opphold Norge!