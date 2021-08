Rogaland trenger et parti som kjemper for hele fylket – ikke et parti som spiller rulett med jobber

Frp kjemper for å beholde dagens jobber og for at det skapes nye jobber i Rogaland. Vi mener det er viktig at vi tar hele fylket i bruk, og støtter industrier som skaper verdier og gjør det mulig at vi i Rogaland kan leve best mulige liv.

Politikerne inne i Oslo, må ikke få drive med symbolpolitikk som går på bekostning av Rogaland og ekte jobber, som gir klingende mynt til skoler, sykehjem og politi. Ikke minst i form av en jobb å gå til, og lønn som kommer til gode for vanlige folk og familier.

Rogaland er et energifylke og det vil ha en stor konsekvens for oss, både direkte og indirekte dersom vi skal gi slipp på det inntektsgrunnlaget som har gjort at vi kunne bygge opp det velferdssamfunnet vi kjenner i dag og som gir en sikkerhet i bunn dersom livet ikke går som planlagt.

Er du villig til å spille rulett med Rogalandske jobber? Det er ikke vi i Frp. Vi ser konsekvensen av symbolpolitikken. Vi er ikke villig til å spille bort 154 milliarder kroner – som i det reviderte nasjonalbudsjettet er anslått som statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten. Eller alle inntektene og jobbene som kommer i tillegg fra ringvirkninger. Det ser heller ikke ut som om selv de partiene som er mest opptatt av symbolpolitikk heller egentlig er klar for en verden med symbolpolitikk i praksis – og de er avhengig nettopp av disse inntektene for å realisere sin egen politikk.

Frp er stolt av jobbene våre og den verdiskapningen som skjer i hele Rogaland. Vi kommer til å slåss for å bevare dagens jobber, og for at nye jobber kommer til fylket vårt. Rogaland trenger å bli hørt. Det skal Frp kjempe for!