Det må ryddes i arbeidslivet!

Arbeidslivet er på vei tilbake til normalen, men vi trenger en ny normalitet: Et arbeidsliv uten useriøse aktører. Et arbeidsliv der arbeidsfolk har klare rettigheter. Et samfunn som slår knallhardt ned på sosial dumping. En regjering som setter arbeidsfolk først!

Altså trenger vi et strengere regelverk og strammere tilsyn. Vi trenger rammeverket og ressursene. Vi trenger å styrke det organiserte arbeidslivet. Vi trenger ei ny regjering og en ny politikk. Vi trenger å vokte om vanlige arbeidstakere, i stedet for å verne om milliardærene!

Fagbevegelsen er til for arbeidsfolk. Foran stortingsvalget bør alle spørre seg om hvem høyreregjeringa er til for; hvem den setter først. Vi som er tillitsvalgte i fagbevegelsen vet at det ikke er våre medlemmer, ikke den vanlige arbeidstaker. Det er voksende ulikhet i det norske samfunnet. Det er resultatet av høyrepolitikk. Ulikheten går på mange områder, sosialt og økonomisk. Men også på arbeidsplassene: I en del bransjer må mange leve med deltidsstillinger og usikkerhet. Arbeidsfolk kan fortsatt skaltes og valtes med. Mange må ta til takke med det de tilbys. Noen tjener på det. Noen av dem er kriminelle bakmenn som formidler billig arbeidskraft. Det er ikke bare arbeiderne som taper på det. Seriøse selskap, med anstendighet og tariffavtale, taper også på det. Og vi taper alle som samfunn.

Vi trenger strengere regelverk med færre smutthull. Vi må forhindre midlertidighet, og stenge døra for innleie som fortrenger faste ansettelser. Vi må føre et mer aktivt utegående tilsyn på arbeidsplassene, og bruke de reaksjonsmulighetene som finnes. Kampen må trappes opp!

Fagbevegelsen står samla i kampen for et ryddig, seriøst arbeidsliv. Vi som er tillitsvalgte fra offentlig og privat sektor ser nødvendigheten av et godt samvirke mellom offentlige aktører, og mellom offentlig og privat sektor. Noen bransjer er mer utsatt enn andre, som bygg og anlegg. Her har fagbevegelsen jobba godt sammen med næringslivet for å skjerpe reglene. Flere steder i landet, også i Rogaland, er det innført lokale modeller for å bekjempe sosial dumping. Her har offentlig sektor et særlig ansvar for å stille krav ved offentlige anbud. Vi har flere lokale modeller. Vi trenger også en nasjonal modell for å sikre opprydding over alt. Og få virkemidler er bedre enn organisering: Av arbeidstakere og av arbeidsgivere.

Et mest mulig organisert arbeidsliv vil skape et bedre samfunn, med større sikkerhet for alle. Organisering og opprydding er veien å gå. Da trenger vi et storting og regjering som vet å verdsette fagbevegelsens uvurderlig viktige samfunnsrolle, og som fremmer organisering.

Vi vet hva vi har, og det vil vi ikke ha mer av. Vi vet hva vi trenger, og det må vi velge inn: Ei regjering med forankring i arbeidsfolks virkelighet. som vil ta opp kampen sammen med oss i fagbevegelsen. Som vil bevege landet i riktig retning – i retning av vanlige arbeidsfolk!

Et uorganisert og useriøst arbeidsliv er en trussel mot hele samfunnsmodellen vår. Det gir uansvarlige og kriminelle bakmenn et spillerom de ikke skal ha, og ikke lenger må få. Hullene må tettes. De skal ikke få underby seriøse aktører med billig arbeidskraft, fra arbeidstakere med uanstendige vilkår. Vi krever strengere tilsyn, og forbud mot innleie av arbeidskraft fra useriøse aktører. Vi vil ha faste, direkte og hele stillinger som hovedregel – både i offentlig og privat sektor. Og vi vil ha tiltak som fremmer, ikke hemmer, organisering av arbeidstakere.

Dette er ikke vanskelig å få til. Dette trenger ikke koste mye. Det handler mest av alt om politisk vilje. Og selvsagt: Om politisk grunnsyn. Vi tilhører LO, og ser i likhet med en samlet venstreside, den udiskutable verdien av fagorganisering. Vi har i åtte år hatt ei regjering med høyrepartier som ikke vil anerkjenne fagbevegelsens verdi i praksis. Vi har ei regjering med større omsorg for de få som arver en formue, enn de mange som sliter for livets opphold.

Valget vårt er såre enkelt. Vil vi ha et anstendig arbeidsliv og redusert ulikheter i samfunnet, må vi få et regjeringsskifte, en politikkendring. Vi må sette arbeidsfolk først i politikken. Vi må rydde opp i arbeidslivet. Men først må vi rydde ut av regjeringskontorene!