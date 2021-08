Aldersvenleg samfunn

Torstein Tvedt Solberg spør nyleg om kvifor det berre er Arbeiderpartiet som snakkar om eldreomsorg. Heldigvis er ikkje Arbeiderpartiet åleine om denne viktige saka. KrF har i årevis, òg i denne valkampen, løfta eldreomsorga som ei av partiets viktigaste saker. KrF er pådrivar for eit aldersvennleg samfunn som legg til rette for ein god og verdig eldreomsorg.

Alderdomen handle først og fremst om å leve. KrF sitt mål er at eldre skal kunne leve livet med livsglede og livslyst heile livet.

Mange eldre vil være friskare lengre, men fleire vil òg trenge omsorg på ulikt vis. Eldre skal kunne leva eit aktivt liv, og styra eigen kvardag. Dei som har behov for hjelp skal vere trygge på at dei får den hjelpen dei treng – når dei treng den.

Eldre har ei viktig samfunnsrolle, men også mennesker som har verdifull kompetanse og livserfaring. 50% av det frivillige arbeidet blir i dag utført av pensjonistar, og vi kan nemne mellom anna drift av gjenbruksbutikkar, deltaking i matglede for eldre og lyttevenn for skuleborn.

Mange pårørande tek eit stort omsorgsansvar for sine eldre. Denne usynlege omsorga må verdsettast meir enn i dag. Pårørande og omsorgspersonar må få avlastning slik at dei halde fram med å stå i ein krevjande kvardag. Difor går vi til val på «pårørandestøtte» som bidreg til akkurat dette. KrF foreslår at når ein person som gjer ein ekstra innsats for eldre med ekstra omsorgsbehov skal få støtte på kr. 7.500. Dette skal ikkje kome på tross av helsetenesta, men gje dei pårørande støtte og avlastning slik at eldre kan få bedre livskvalitet.

Vi veit at mange eldre oppleve einsemd. Det å ha eit sosialt fellesskap er viktig for oss alle, men for eldre må det leggast til rette for møtestader der ein kan ha måltid, songstunder og drive med ulike interesser.

Vi treng auka samarbeid med frivillig sentralane og eldre sentra, og der eldre også ynskjer å delta frivillig. Seniorsentra kan bidra til auka kompetanse og «arbeidsformidling» av oppgåver og arbeid som seniorar kan utføre.

KrF fekk på plass ei forskrift om verdig eldreomsorg i 2010. Denne garantien er svært viktig for oss for at eldreomsorga, der ein tek omsyn til heile mennesket, også det andelege. Det handle om å tilby samtalar om eksistensielle spørsmål og tru, og sikre at helsepersonell er kompetente til å stille dei rette spørsmåla, også i fht tru og livssyn.

KrF vil: