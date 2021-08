Derfor handler valget om bedriftene

NHO jobber politisk hver eneste dag, hele året. Vi vil rett og slett påvirke så mange og så mye som mulig – for å gjøre hverdagen bedre for våre 29.512 medlemsbedrifter med deres totalt 587.015 ansatte.

For at Norge skal beholde velferdsstaten slik vi kjenner den, må det skapes 250.000 nye arbeidsplasser fram mot 2030, ifølge våre analyser. Og disse jobbene må skapes innenfor planetens tåleevne. Det har FN ettertrykkelig slått fast denne måneden.

Derfor ønsker NHO at valgkampen skal handle om privat, bærekraftig jobbskaping.

NHO har svært mange og ulike bedrifter med ulike interesser og hensyn. Likevel har vi et slags felles program: saker som vi mener er aller mest avgjørende for næringslivet akkurat nå. Og så lager vi aktiviteter, setter opp møter eller har medieutspill der vi argumenterer for disse.

Bedriftene er kort og godt bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. — -

Tidligere denne måneden var for eksempel jeg og administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, på plass på Energirike-konferansen i Haugesund. Denne uken var vi sammen på Arendalsuken. Vi har møtte hundrevis av organisasjoner, politikere og journalister.

Politisk påvirkning, eller lobbyvirksomhet, er heftet med uheldig mystikk. Jeg mener det er et gode at beslutningstakere og lovgivere, men også media og altså opinionen for øvrig, får vite hvordan store grupper påvirkes av politikken som føres. Lobbyvirksomhet er med å sørge for en opplyst offentlighet og debatter rundt beslutninger.

Det er mye å glede seg over her til lands, men det er også noen tankevekkende utfordringer. Historisk mange står utenfor arbeidslivet. Over halvparten av bedriftene mangler kompetansen de trenger. Vi står midt i en fundamental overgang fra fossil til fornybar energi. Og vi er alle tjent med å stanse de økende forskjellene mellom folk.

Det er bedriftene våre som gir oss arbeid og inntekt, tjenester og finansierer velferden vår. Bedriftene er kort og godt bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet – både i dag og i morgen, i små kommuner og i store kommuner.

Det er derfor fire hovedløsninger som gjennomsyrer mye av det NHO jobber med før valget.

1. Satse på klimaløsningene. Be­­driftene går foran. Enten det gjelder energitilpasning, sirkulærøkonomi og klimatilpasning. Høye klimaambisjoner må følges opp med tiltak og virkemidler – og her er samarbeidet med det offentlige helt avgjørende.

2. Bygge framtidens infrastruktur. Varer må fram til markedet, og folk må komme seg enkelt på jobb. Det digitale infrastrukturen er også en viktig del av dette, for et digitalt arbeidsmarked finner vi nå i hele landet.

3. Få flere i jobb og tette kompetansegapet. Ja, historisk mange står utenfor arbeidslivet nå. Samtidig mangler 6 av 10 bedrifter den kompetanse de trenger. Her ligger tapt verdiskaping og tapte kroner til fellesskapet. Vi må sikre et inkluderende arbeidsliv og riktig kompetanse til bedriftene.

4. Utvikle et smartere samfunn. Utviklinger skjer raskere enn noen gang. Staten, tilbudene og tjenestene må gjøres bedre, enklere og mer bærekraftig. Offentlige innkjøp må stimulere og belønne ønskede endringer. Ikke minst er dette viktig nå etter pandemien.

For hver av områdene har vi ulike grep og ulike løsninger og forslag. Vi kan ikke nevne alle her, men NHO vil gjerne fortelle om dem til de som kan hjelpe oss å gjøre en forskjell.

Vi heier ikke på noen av partiene, og er kritiske samarbeidspartnere med alle sammen. Og selv om vi nå står med begge beina i en valgkamp, skjer nok det viktigste arbeidet mellom valgene. Jeg vil oppfordre politikerne på valg i Rogaland til å lytte til bedriftene. De er løsningen. Og jeg vil oppfordre velgerne til å stemme på partiet som best sørger for bærekraftig jobbskaping.

Godt valg!

