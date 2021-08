Sians talerstol

Vi i Antirasistisk Front er svært glade for at så mange stilte opp på vår motdemonstrasjon mot Sian for å vise at vi ikke tolererer hatpropaganda mot noen i vår by.

Det er helt uakseptabelt å bruke samfunnets ressurser på å beskytte Sians rasistiske hatpropaganda med rundt 100 politifolk. Unge mennesker fikk sprayet øynene fulle av tåregass og folk ble fratatt instrumenter de hadde med seg.

Politiet påstår at de har et prinsipp om likeverdig bruk av ytringsfriheten. Vi som var til stede i Stavanger på lørdag kunne se og høre at det langt fra var slik.

Det burde aldri oppstått en situasjon hvor politiet hadde tillatelse til å bruke et kjemisk våpen mot våre ungdommer, som selvfølgelig ble opprørt da politiet tillot Sian å tenne på Koranen. Det er latterlig å påstå at politiet var nødt til å bruke tåregass med det antallet uniformerte og ikke uniformerte politi som var til stede på motdemonstrasjonen.

Ansvaret for det som skjedde lørdag 07.08.21 i Byparken Stavanger ligger hos politikerne som ikke forholder seg til Straffelovens paragraf 185 om å forhindre hat mot noen på bakgrunn av religion, hudfarge, etnisitet, seksuelle legning eller funksjonshemning. FNs rasediskrimineringskonvensjon, signert av Norge i 1970 sier i klartekst at rasistiske organisasjoner skal forbys. FNs oppfølgingskomité for denne konvensjonen har gjentatte ganger kritisert Norge for ikke å følge opp dette.

Jødenes hellige bok ble brent av nazister. Muslimenes hellige bok blir brent av Sian. Nå er det på tide å sette bremsene på.

Hitler fikk en talerstol han aldri skulle hatt. Sian får nå i Norge en talerstol de aldri skulle hatt!