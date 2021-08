Frp er eneste garantist mot MDG

I Stortinget stemmer MDG likt med Fremskrittspartiet i kun 18 prosent av sakene. (se vedlagte bilde. Dessverre har holderdeord.no nå lagt ned tjenesten) Det er kanskje ikke så rart, all den tid MDG de siste årene har kommet med en rekke forslag som handler om økte avgifter, forbud, påbud og reguleringer, som ikke samsvarer godt med vår politikk.

MDG vil avvikle oljenæringen, stanse motorveiprosjekter, innføre sekstimers arbeidsdag, øke bensinprisen med fem kroner, og de mener det er et problem at det er blitt latterlig billig å fly – og vil derfor gjøre sydenturer for en vanlig familie cirka 5000 kroner dyrere.

I tillegg ønsker de å ta inn 5000 kvoteflyktninger. Men det stopper ikke der.

De har også foreslått å overføre 65–80 milliarder kroner årlig fra oljefondet til FNs klimafond for å nå bærekraftsmålene, og de vil at skoleungdommer skal få gyldig fravær på fredager for å «streike» for klimaet.

Kan ting begrunnes med klima/miljø finnes det ingen grenser for MDG hvilke direkte inngrep de vil gjøre – ei heller finnes det kritiske spørsmål om pengebruk så lenge det kalles klimatiltak.

MDGs egne velgere har i undersøkelser vært tydelige på at de foretrekker et samarbeid med venstresiden, og når det kommer til praktisk politikk viser MDG at velgerne blir lyttet til.

Gjennomgangen til «Holder de ord» viser at MDG stemmer likt med kommunistiske Rødt i 86 prosent av sakene, og nylig presenterte MDG sitt alternative statsbudsjett.

Iveren til å kreve inn skatter og avgifter overgår til og med Rødt, for partiene vil øke skattene og avgiftene med henholdsvis 32,5 milliarder kroner og 29,5 milliarder kroner.

Miljøpartiet de Grønne har sagt at det eneste partiet de utelukker samarbeid med er Fremskrittspartiet. Det ser jeg på som et kompliment — Roy Steffensen (Frp)

Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne vedtok i fjor at de ved valget i år ikke skal være et blokkuavhengig sentrumsparti, men søke samarbeid med venstresiden. For alle som har fulgt norsk politikk er ikke dette noen overraskelse. Men med gjennomgangen jeg har nevnt over er det ganske utrolig at man fortsatt har fått påstå at man er et blokkuavhengig sentrumsparti, men like utrolig er det at journalister har latt det passere uten kritiske bemerkninger.

Ifølge snittet av meningsmålingene ligger venstresiden an til å kunne få flertall, men en regjering bestående av Ap/SP/SV kan fort bli avhengige av støtte fra kommunistiske Rødt eller grønnrøde MDG.

Norge fortjener bedre enn en ny regjering med disse som avgjørende vippepartier med en hånd på rattet. Og selv om Senterpartiet sier at et regjeringssamarbeid med MDG ikke er aktuelt, så viser tallene hos «Holder de ord» at de to partiene allerede i dag stemmer likt i 68 prosent av sakene. Partiene har åpenbart mer til felles enn det Senterpartiet liker å gi uttrykk for.

Miljøpartiet de Grønne har sagt at det eneste partiet de utelukker samarbeid med er Fremskrittspartiet. Det ser jeg på som et kompliment, og viser at en stemme til Frp er den største garantien om man ønsker å hindre MDG makt og innflytelse.

En stemme til Frp er den største garantien om man ønsker å hindre MDG makt og innflytelse.