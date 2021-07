KrF og seniorpolitikk

Skrevet av: Per-Endre Bjørnevik, leder av Stavanger KrF senior

KrF mener vi må bli flinkere til å ta i bruk de ressursene eldre utgjør, enten det er i arbeidslivet, frivillig arbeid eller andre sammenhenger. Det gir mening i hverdagen og utgjør en forskjell for dem som får nyte godt av de varme og arbeidsomme hendene som seniorer kan tilby.

Men vi må ha respekt for at noen mener at de har ytt sitt når de oppnår pensjonsalder og at arbeidslivet er et lukket kapitel. Derfor er det viktig at vi har gode pensjonsordninger og at pensjonen reguleres i samsvar med lønns- og kostnadsutviklingen i samfunnet.

Dagens eldre er sprekere og mer aktive enn før, og mange ønsker å bli værende lenge i arbeidslivet. Seniorene har ofte verdifull erfaring og kunnskap som kommer godt med. KrF vil derfor stimulere til at eldre arbeidstakere velger å bli stående i jobb lenger enn i dag. Det er også bra for velferdsstatens økonomiske bærekraft at folk arbeider lenger enn før.

Men også innen det frivillige arbeidet og innen politikk bidrar mange eldre med sin erfaring og sine kunnskaper. KrF vil at vi skal legge til rette for at eldres ressurser kan nyttes godt.

KrF mener at en viktig del av det gode liv handler om at mennesker skaper relasjoner med hverandre. Vi vet at en del eldre kjenner på ensomhet. Steder som inspirerer til møter mellom mennesker kan bidra til å forhindre at mennesker føler seg alene, både de som er frivillige og de som for eksempel får hjelp fra en frivilligsentral.

Økt samarbeid mellom eldresentre og frivilligsentraler er for eksempel positivt, også for mange eldre som selv ønsker å bidra med frivillig innsats. Ett av mange gode eksempler kan være at noen skoler har «lyttevenn-prosjekter» som gjør skolebarn tryggere på å lese samtidig som man bygger relasjoner og vennskap på tvers av generasjoner. Her skal våre lokalpolitikere ta initiativ til gode tiltak som de mener kan passe bra i deres lokalsamfunn.

Gode vilkår for frivilligheten er en veldig viktig sak for KrF, og gode vilkår for frivilligheten er også god eldrepolitikk!

KrF foreslår På­­rør­ende­­støtte – en støtte til eldres pårørende. — -

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge det er mulig, selv når helsen svekkes. Mange pårørende tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste. KrF mener den usynlige omsorgen må verdsettes i større grad enn i dag.

KrF foreslår en pårørendestøtte som støtte for eldres pårørende. En nasjonal ordning – på lik linje med ordinær kontantstøtte for barnefamilier. Ordningen skal være en statlig, skattefri ordning. Pårørendestøtte er en ordning hvor barn, barnebarn eller andre nære pårørende utpekt av den eldre med et dokumentert omsorgsbehov, kan få økonomisk støtte for å ta en del av omsorgsoppgaven.

Pårørendestøtten skal gi større valgfrihet til familiens eldste og de pårørende. Det er ikke et aktuelt alternativ for alle, men det kan være et alternativ for noen familier.

Den kan muliggjøre at flere eldre opplever seg trygge og innlemmet i et lite fellesskap, samtidig som den offentlige helsetjenesten skal ivareta den enkeltes behov på riktig nivå uavhengig av om den eldre bor tett på sine pårørende eller ikke.

KrF mener at vi trenger flere løsninger for å møte fremtidens omsorgsbehov. Vi trenger et godt kommunalt tilbud og tjenester fra ideelle og private. Samtidig må vi åpne for at familier også kan påta seg en rolle.

Et behov for større trygghet, hjelp, fellesskap og/eller en mer tilrettelagt bolig, kan resultere i at det blir vanskelig å bli boende hjemme hos seg selv, særlig alene, over tid, og med økende alder. Økt engstelighet, ensomhet, angst og depresjon, kan også inntreffe som følge av funksjonstap eller tap av ektefelle og venner.

Det at den eldre bor tett på sine pårørende, kan gi en nødvendig trygghet for den eldre, og kan gi større trygghet for de pårørende. En pårørendestøtte for pårørende til eldre kan være et alternativ til at den eldre flytter til annen tilrettelagt bolig og/ eller opplever den nødvendige tryggheten i hverdagen.

KrF foreslår en pårørendestøtte på 7.500 kroner per måned. Inntekten skal være pensjonsgivende.

Pårørendestøtten gjelder pårørende til eldre over 75 år, som enten mottar helsetjenester og/eller annen bistand i hjemmet eller på annen måte har dokumenterte omsorgsbehov, som eksempelvis psykiske helseplager.

Stavanger KrF har i en interpellasjon tatt til orde for at Stavanger kommune utarbeider en pårørendestrategi. Den interpellasjonen fikk bred støtte i kommunestyret.