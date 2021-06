Rødgrønn næringspolitikk: Ideologi foran dialog

Under valgkampen i 2019 ble jeg flere ganger utfordret på ulempene ved Høyre og Arbeiderpartiet. For Høyres del trakk jeg fram klima- og miljøpolitikken. For Arbeiderpartiet trakk jeg fram den manglende næringspolitikken. Nå, halvveis inn i valgperioden, har vi fått se hva slags næringslivspolitikk som føres når Arbeiderpartiet sitter med makten. Dessverre har det ikke vært et pent skue.

Umiddelbart satte partiet i gang en prosess for å løse opp det regionale næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger AS. At resten av landet så på selskapet som en nasjonal ledestjerne, og at kommuner fra store deler av fylket var partnere i selskapet og ikke ønsket å løse det opp, fikk ikke hjelpe. Bort skulle det.

Blant argumentene som ble brukt var at selskapet hadde fasilitert årlige felles næringslivsturer til oljemessen i Houston, hvor gud forby noen politikere hadde fått være med. I tillegg påsto de at selskapet ikke hadde levert gode resultater, på tross av at evalueringsrapportene grundig begrunnet det motsatte. Når Ap, Rødt, SV, MDG, Sp, FNB gjentatte ganger ble utfordret av Venstre på å begrunne saklig hva som ikke var levert bra nok, kom det aldri noe svar. Aldri.

Etter en aggressiv valgkamp i 2019 hvor ledende representanter for de samme partiene bl.a. kalte næringslivslederen Kjell Inge Røkke for en «slange», ba de bedriftene Aker BP og IT-selskapet Cognite ryke og reise og glemme planene om å oppføre hovedkontor i Paradis ved Stavanger sentrum. En slik uanstendig måte å omtale næringslivsfolk på, og en slik måte å drive næringspolitikk på, sendte politiske jordskjelv langt utover utsikten fra ordførerkontoret de akkurat hadde inntatt.

Det tar år å bygge opp tillit.

Det tar år å bygge opp tillit. Det trenger ikke ta mer enn noen sekunder å rive den ned. Derfor var det særdeles trist å se hvordan Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, FNB på svært kort tid klarte å rive ned mye av den formidable tilliten næringslivet har hatt til den politiske ledelsen i Stavanger, etter mange tiår med ordfører og flertall bestående av Høyre, Venstre, KrF og våre samarbeidspartnere.

I denne saken gikk det som det måtte gå. AkerBP og Cognite ble tvunget i kne. Det er ingen hemmelighet at partiet Rødt var verstingen i flertallspartiene i denne saken. Fra utsiden kunne det nesten framstå som at det var et større problem for Rødt at Kjell Inge Røkke var en av eierne i selskapene som ønsket seg til Stavanger, enn hva bedriftene faktisk drev med.

Langt viktigere enn hvor mange nye arbeidsplasser de ville kunne tilføre Stavanger. Eller hvordan bedriftene ville betale kommunen enorme beløp for tilrettelegging av infrastruktur som havnepromenader, fortau, sykkelveier, gangstier, lekeplasser, parkanlegg, og ikke minst lokaler for kafeer, restauranter, kulturarrangementer, og så videre.

Etter valget i 2019, tok representanter for bedriftene initiativ til møter med gruppeledere til flertallspartiene (R, SV, Ap, MDG, Sp, FNB). Håpet var å diskutere hvordan de politiske ønskene kunne imøtekommes, slik at man kunne få flyttet hovedkontorene til AkerBP og Cognite til Stavanger sentrum, og samtidig gitt betydelige bidrag tilbake til byen.

Flertallspartiene sa klart ifra at dersom det skulle bli noe håp, måtte bedriftene blidgjøre partiet Rødt og leder Mímir Kristjánsson. Rødt har nok aldri vært kjent for god dialog med det private næringslivet, så det gikk som mange fryktet. Mímir Kristjánsson (R) var ikke interessert i reell dialog, og ba AkerBP og Cognite glemme planene om nye hovedkontor i Stavanger.

Etter endeløse forsøk på konstruktiv dialog ga AkerBP til slutt opp.

Etter endeløse forsøk på konstruktiv dialog ga AkerBP til slutt opp, og sendte i november 2019 ut en pressemelding om at måtte droppe planene om nytt hovedkontor i Stavanger.

IT-selskapet Cognite ble av samme årsak tvunget til i stedet å bygge opp Oslo som sitt hovedkontor. Selskapet, som nå omtales som en av de mest lovende norske teknologiselskapene, har på rekordtid fått over 500 ansatte. I mai 2021 kunne E24 melde at selskapets verdi har tredoblet seg siden 2020 og nå er blitt verdt svimlende 13,3 milliarder kroner.

Cognite kunne hatt hovedkontor i Stavanger om vi ikke hadde fått rødgrønn maktovertakelse i Stavanger høsten 2019. Arbeiderpartiet fikk plass på ordførerkontoret under betingelsen av at Rødt og Mímir Kristjánsson skulle få gjøre akkurat som han ville overfor AkerBP og Cognite.

At Ap, SV, MDG, Sp og FNB kunne sitte stilltiende og se på dette, framstår fortsatt som skremmende og var et vendepunkt i hvordan næringslivspolitikken styres i Stavanger. Under deres ledelse har Stavanger blitt en by hvor det private næringslivet ikke står høyt i kurs. Dette ser vi ikke bare på næringslivspolitikken, men gjennomgående på alle samfunnsfelt, om det så gjelder barnehage, skole, rengjøringstjenester, vaktmestertjenester, parkdrift, fysioterapi, eller bistandstjenester til brukere med funksjonsnedsettelser.

I 2019 framsatte Arbeiderpartiet på vegne Rødt, SV, Ap, Sp, FNB og MDG forslaget om at brukerstyrt personlig assistent (BPA) tjenester i Stavanger ikke lenger skulle kunne leveres av private leverandører. Disse leverandørene hadde fått toppscore av brukerne. Vanlige folk i Stavanger med utviklingshemminger eller funksjonsnedsettelser var kjempefornøyde med støtten de fikk i hverdagen fra de dyktige medarbeiderne i de private drevne BPA-bedriftene. Det fikk ikke hjelpe. Nå skulle de tvinges til over til et kommunalt tilbud i stedet.

Begrunnelsen var igjen rent ideologisk drevet. En bærende kongstanke for Rødt, Arbeiderpartiet, SV, MDG, Sp og FNB etter de kom til makten i Stavanger, har vært at alt som kan kommunaliseres, bør kommunaliseres hvis det kan.

Heldigvis kom fagstaben for helse og velferd i Stavanger oss til unnsetning. I desember 2020 la de fram en politisk sak hvor de advarte mot flertallspartiene idé om å avvikle det private tjenestetilbudet. Hovedargumentet: Den kommunale BPA-tjenesten er ikke i stand til å levere like gode tjenester som de private bedriftene, og kommunens fokus burde heller være å jobbe med å forbedre egen evne til å levere BPA, framfor å avvikle avtalen med de dyktige private tjenesteleverandørene.

I slutten av sin kronikk i RA i forrige uke skriver Arbeiderpartiets gruppeleder Dag Mossige følgende:

«Det politiske skiftet i Stavanger er en forsmak på hva vi kan forvente oss om også AS Norge får et politisk skifte i høst».

Ja, det har han definitivt rett i. Når vi ser hvordan partiene Rødt, SV, Ap, MDG og Sp har demontert og endevendt næringslivspolitikken i Stavanger bit for bit, basert på ideologiske prinsipper, er det all grunn til å rope et alvorlig varsku.

Gode politiske valg skapes i samspill med samfunnsaktørene.

Gode politiske valg skapes i samspill med samfunnsaktørene. I samspill med vanlige folk, brukerne av helsetjenestene, brukerne av skolene og barnehagene våre, med bedriftene våre og de ansatte. Når ideologiske prinsipper om kommunalisering og statliggjøring blir viktigere, bærer det galt av sted. En politikk som er toppstyrt fra et ordførerkontor, eller fra et statsministerkontor, er ingen sunn politikk.

Veien videre må være å velge inn partier som setter konstruktiv dialog med alle deler av samfunnet like høyt. Partier som ikke ser seg blind på sin egen ideologi.

Vi trenger partier som fokuserer på hvilke utfordringer som skal løses, og som søker svar og løsninger gjennom dialog med samfunnsaktørene og deg som innbygger og forbruker av det offentlige tjenestetilbudet. Det vil alltid være Venstres tilnærming.

