Ensomhet om sommeren

Skrevet av: Signe Bøe Trodahl, leder, Kirkens SOS Rogaland

Sommeren er en tid hvor ensomheten kan kjennes ekstra vond, og hvor mange føler seg utenfor. Når det er sol, og «alle» sitter ute i parker og på strender, i store gjenger, og griller, drikker, spiller og hører på høy musikk – da er det mange som føler seg veldig alene. Det blir så synlig om man ikke har så mange rundt seg, at man ikke har en sånn gjeng man kan henge med. Følelsene av utenforskap og ensomhet blir forsterket.

Det siste året har vi i Kirkens SOS sett en økning i samtaler om ensomhet, både blant dem som henvender seg på telefon og på chat. Det er ingen tvil om at vi er mange som har kjent oss litt ekstra alene det siste året. Og vi har nå nok en sommer foran oss som for mange blir annerledes; ting er uforutsigbart, mye er fremdeles stengt, konserter og festivaler blir avlyst.

Mange tar heldigvis kontakt med Kirkens SOS når ensomheten blir for tung å bære alene. Våre frivillige stiller opp, dag og natt, hver eneste dag hele sommeren, for å være der for dem som trenger noen å snakke med.

Oppgaven som frivillig handler for meg om noe sterkt livsbejaende, positivt og nødvendig i samfunnet, sier Arne, en av våre frivillige.

Når mennesker får brutt is og snakket sammen om det som er viktigere enn været, kan det utenkelige skje. At det alltid finnes muligheter for å hjelpe den som ringer inn til å se noe annet enn bare gråvær, er for meg en kjempemotivasjon for å svare på anrop, sier han.

I Kirkens SOS vet vi hvor stor betydning en samtale kan ha. Vi oppfordrer deg derfor til å ta en ekstra samtale i sommer. Kanskje med noen du ikke har snakket med på en stund; en gammel kollega, studievenn, tante, onkel eller bestemor. Vi kan aldri vite hvem som går så alene at de ikke har snakket med noen som helst den dagen. Fordi for mange er dette både flaut og skamfullt å innrømme.

Og hvis du kjenner at du ønsker å gjøre mer for andre, har vi et ekstraordinært behov for flere frivillige nå som følge av økt trykk etter det året vi har hatt. Ved å gå på vårt innføringskurs og deretter ta vakt to ganger i måneden, kan du gjøre en enorm forskjell for de mange der ute som trenger noen å snakke med. Alt du trenger å gjøre er å lytte. Les mer på kirkens-sos.no/frivillig, eller ta kontakt med oss på rogaland@kirkens-sos.no.