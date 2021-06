Dobling i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge i Rogaland

Vi heier på de små og store jobbskaperne, fordi verdier tross alt må skapes før de kan deles. Det siste året har Venstre i regjering prioritert å få på plass en viktig satsing på innovasjon og nye ideer i flere deler av næringslivet. Vi må bruke den situasjonen vi er i til å gjøre det enklere å skape nye og grønne arbeidsplasser.

Ferske tall viser at både innovasjonstilskudd og lån fra Innovasjon Norge nesten doblet seg i første kvartal for 2021 sammenlignet med første kvartal 2020. I første kvartal i fjor var innovasjonstilskuddene til bedrifter i Rogaland på 53,7 millioner kroner, mens det i år var på 98 millioner kroner.

Det er godt å se at skaperkraften i Rogaland er styrket i tiden vi er inne i nå. Vi trenger gode ideer og nye arbeidsplasser for å komme oss ut av krisen. Det siste norske bedrifter trenger nå er en rødgrønn regjering som vil gjøre det dyrere å drive bedrift på vei ut av krisen. Mange bedrifter har svakere kapitalbeholdning etter et år med pandemi. Det de trenger nå er støtte til å skape nye arbeidsplasser, ikke økte skatter og tvil om de i framtiden har muligheten til å eksportere varer til det europeiske markedet.

Det skal lønne seg å satse på grønn innovasjon og verdiskaping. For Venstre handler næringspolitikk om å gi folk muligheter til å utvikle nye ideer og skape sin egen arbeidsplass. Det jobber Venstre for hver dag.

