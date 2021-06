Hold stø kurs nå, Jonas

Etter åtte år med Høyre-styre er det mange som ser fram til regjeringsskifte. Vi håper og tror at Arbeiderpartiet sammen med Senterpartiet kan vinne valget til høsten. Det beste er at de ikke blir avhengig av SV, MDG eller Rødt.

Forskjellene i Norge har øket de senere årene. De rike har fått både i pose og sekk, mens vanlige folk har sakket akterut og blitt fattigere. Streik er ikke den beste løsningen, men noen ganger er den nødvendig. Jeg støtter fult ut lærer- og sykepleierstreiken. Pensjonistene har tapt kjøpekraft de siste årene og jeg er spent på hva Stortinget kommer fram til.

Norges velstand bygger på olje- og gassproduksjonen i Nordsjøen og Norskehavet. At vi har klart oss så godt gjennom pandemien kan vi takke vår oppsparte oljeformue for. Når vi leser og hører at MDG vil stoppe all leting og utvinning av olje og gass i nær framtid så vil det være en katastrofe for vår framtidige velstand. Vi kan ikke leve av tomme ord. Jeg håper at MDG ikke får noen innflytelse i vår neste regjering.

Vindturbiner på land er alle enige om ødelegger vår vakre natur og må stoppes så snart som mulig. Her er vi blitt lurt av utenlandske investorer som ikke bryr seg om naturen. I ettertid er det kommet fram at fortjenesten går til skatteparadiser og Norge tjener ikke et øre. Her har myndighetene tabbet seg grundig ut. Norge har nok ren vannkraft og det er helt unødvendig at vi skal ødelegge vår natur for at noen skal tjene store penger.

Å bygge vindturbiner i havet er jeg personlig sterk motstander av. Det vil bli til stor skade for fiskeriene og det er ikke sikkert at det svarer seg økonomisk. At Norge skal satse store summer for å tilfredsstille Europas kraftbehov har jeg ikke sans for.

Jonas Gahr Støre er en dyktig politiker og leder. Det er viktig at vi, folket, gir han et skikkelig mandat. Han bør også velge sin regjering med omhu. En politiker som jeg mener er viktig er Trond Giske. Det var uheldig at han ble skyvet ut av rikspolitikken av usanne påstander. Det er viktig at vi støtter opp om våre politikere. Det kan være en stor påkjenning å stadig bli utsatt for angrep i mediene. Mobbing og usanne påstander kan vi ikke akseptere. Mange politikere føler at de har gitt for mye av seg selv og at de av den grunn trekker seg fra politikken. Det er forståelig.