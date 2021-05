Butikkdøden er stigende

Masse ledige butikklokaler både i Stavanger.

Hvorfor denne utviklingen?

Som gammel siddis så har jeg erfart at så lenge en bodde i sentrum av byen, så handlet en i byen.

Utviklingen har jeg vært innom i en kronikk tidligere, vi flyttet næringslokalene østover i byen og folk flyttet med, men fremdeles sentrumsnær nok til å handle i byen.

Men så flyttet vi næring og handel til Forus.

Dermed var sentrum i ferd med å bli overflødig. Handelen dabbet av og befolkningen gjorde sin handel med bil på Forus. Det var liksom slik det skulle være.

Nå flytter en arbeidsplassene tilbake til sentrum igjen.

Siste nye er at Helse Vest skal flytte fra Forus og inn til boligindrefileten i Stavanger sentrum, til monsterbygget som skal reises rett bak Hotell Atlantic.

Monsterbygg kaller jeg det siden det skal ta lys og utsikt fra det etablerte boligstrøket vi har på vestre platå.

Med sine 15 etasjer, så vil bygget ruve i landskapet til ergrelse for området rundt, men til glede for utbyggeren.

Lokaler skal leies ut til astronomiske priser, skulle mene og tro at jappetiden var på vei tilbake.

For å få reise dette bygget så måtte en gå flere runder med tilrettelegging, dispensasjoner for det ubekvem ett 15 etasjes bygg påfører nabolaget noen få meter fra flere leiligheters stue- og soveromsvinduer ville få. Hvilke påvirkning det vil få for det mentale liv når lys og utsikt blir regelrett stjålet fra deg?

Helse Vest har signert kontrakt for flere etasjer i dette bygget. At de på denne måten rettferdiggjør en ødsling av statlige midler på 85 millioner kroner i leie må jeg si jeg er meget betenkt over.

Byen hadde hatt bruk for denne tomten til nødvendig boligbygging slik at en kunne blåse nytt liv i en tidligere pulserende sentrumshandel.

Byen er jo død og det skyldes at der kun etableres flotte næringsbygg på områder folk skulle myldre både dag og kveld.

Toget er i denne sammenheng for lengst gått, men jeg tror at de folkevalgte politikerne våre må se litt på sammenhengen av det som planlegges og hvilke konsekvenser enkelte ting kan ha.