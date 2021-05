Søndagsåpne butikker, ett steg tilbake

Fra tid til annen dukker der stadig opp ønsker om søndagsåpne butikker, les dagligvarebutikker. Argumentene er oftest de samme, tilgjengelighet, arbeidsplasser, ofte for ungdom og en sjelden gang lavere priser, i hvert fall om en skal tro på steingamle OECD-rapporter, Audun Greve bringer til Torgs. Jeg har, kanskje i motsetning til deg Audun Greve, drevet og fysisk jobbet i en handelsbedrift. Å jobbe i en slik bedrift er ingen drømmejobb, slik det er å være forståsegpåer. Prisene på varene settes ut ifra om lag tre elementer, innkjøpspris fra leverandør, husleie for arealet du eier/leier og lønn til den som må være på jobb. Starter vi med innkjøpspriser så er dette et tema som flere næringsministre har prøvd å styre så langt uten å lykkes. Det er store kjeder og deres grossister som styrer den politikken. Og det er der prisene styres.

Arealprisene kan en selvsagt se på, det er kanskje om å gjøre å kunne selge mest mulig per m2 per time for å holde styr på den kostnaden og da kunne det vært mest lønnsomt at du hadde åpent 24/7 og helst ikke hadde noen konkurrenter som ødela den teorien. Går sikkert ikke, men hvorfor bare på søndagen? Noe som passer best for deg personlig, kanskje?

Så er det slik at de som skal jobbe disse timene, for vi trenger vel ikke bare tenke som deg at det er mangel på søndagsåpent som er problemet? For hvorfor skal ikke butikkene være åpne etter klokken 23.00? Tilbake til de 45.000 menneskene eller fler om vi utvider til nattåpent også, som skal ut ifra ditt ståsted gjerne også ha lønn, eller?

Jeg nevnte innledningsvis at lønn er en av kostnadene som styrer utsalgsprisene. Hvor tenker du at den kostnaden skal legges? I dag legges den på varene, men du ser kanskje en annen løsning her? Ubekvem arbeidstid, natt og søndagstid lønnes kanskje en del mer enn vanlig arbeidstid, eller hva tenker du? Dette blir garantert dyrt!

Hvert år kastes mange tusen tonn matvarer. Kanskje ikke en sak som Frp snakker om? Med økt omsetning så vil svinnet, faktisk en annen kostnadsfaktor, som styrer prisene oppover i det store bildet, øke og dermed en ny kostnadsfaktor å ta med. Svaret er vel da at konkurrenten gir seg og kaster kortene? I dine drømmer kanskje. Hvem tror du vil kaste dem først? Kiwi, Spar, Coop, Rema 1000? Jeg tror svaret er at ingen av dem vil gi seg, men kanskje noen har fått seg en midlertidig jobb en stund, matsvinnhaugen har økt. For øvrig ikke ett ønsket mål i disse dager.

Det burde være ungdommen og ikke mann på 75 år, som så framover. Var det ikke det Fremskrittspartiet burde konsentrere seg om? Om å se framover? Ditt tema er old news. Der testes ut selvbetjente døgnåpne butikker rundt omkring i landet nå. Det blir ikke mange år før delvis helautomatiserte butikker blir en realitet. Da blir ikke bare en stor del av de allerede eksisterende ansatte oppsagt, men også de 45.000 pluss pluss andre, som antydet.

