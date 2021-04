Kaster du våtservietter i do?

Det bør du helst slutte med! I alle fall hvis du er opptatt av å ta vare på natur og miljø, eller synes det er utrivelig å svømme rundt i søppel på din lokale badestrand.

La oss bare slå det fast med en gang; det finnes ikke våtservietter som det er greit å kaste i do!

Problemet er nemlig at våtservietter, enten de er beregnet på sarte barnerumper eller lettvint husrengjøring, ikke løser seg opp når de kastes i toalettet og havner i avløpsvannet. I stedet kaker de seg sammen og danner propper i avløpsrørene og i pumpene som skal hjelpe avløpsvannet med å komme fram til renseanleggene. Når pumpene stanser er det viktig å huske på at det gjør ikke avløpsvannet! Det fortsetter å renne og finner selv en vei videre, enten det er opp igjennom sluket i kjelleren din eller hos naboen, eller ut i en nærliggende bekk og videre ut i sjøen. Dermed havner både urenset avløpsvann, engangskluter og annet søppel rett ut i ditt lokale fiskevann, badestrand, eller enda verre; ditt drikkevann.

Det finnes noen produsenter som markedsfører produktene sine med at de kan hives i toalettet, eller er såkalt «flushable». Det stemmer simpelthen ikke! Selv om produktene er aldri så økologiske eller biologisk nedbrytbare, skjer den prosessen altfor sakte til å unngå å skape katastrofale driftsproblemer i avløpssystemet.

Vi i Norsk Vann heier på alle som finner lure måter å kutte ut unødvendige plastmaterialer i hverdagsprodukter, til fordel for materialer som kan brytes ned i naturlige biologiske prosesser. Det kan hjelpe nasjonen med å håndtere store søppelutfordringer og hindre plastforsøpling i naturen. Men det er likevel viktig å holde fast på tommelfingerregelen om at det kun er bæsj, tiss og dopapir som skal i toalettet. Alt annet bør kastes i søppelbøtten. Da er vi mye tryggere på at søppelet ikke havner på avveie. Hvis ikke kan det hende det ikke bare er tang og tare som kiler deg på leggen neste gang du kjøler deg ned på badestranden.