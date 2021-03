Et spill for galleriet

Skrevet av: Hilde Karlsen, Stavanger Høyre

Da Rødt på sitt landsmøte besluttet å fjerne formuleringen om en sluttdato for olje og gass innen 2030, så feires det av enkelte i Rødt som en seier. Mímir Kristjánsson uttaler «at en fjerning av oljesluttdatoen er viktig for Rødts troverdighet som industriparti». Det han unnlater å feire er at Rødt i praksis har besluttet er en sluttdato for avvikling av olje og gass i 2022. Rødt har nemlig vedtatt å stoppe all oljeleting, ikke åpne noen nye felter, avslutte geologisk kartlegging og seismikkskyting, avvikle leterefusjonsordningen, fjerne friinntekten, øke avskrivingstiden og flytte iskanten sørover. Da er det bare kosmetikk å si at man fjerner sluttdatoen.

Ikke nok med det Rødt har i tillegg også sagt nei til all vindkraft også havvind. Omstillingen av verft i Rogaland og langs kysten til å kunne møte behov i den grønne omstillingen har startet. Det er veldig viktig for verftene i Rogaland at satsingen på havvind fortsetter. Til tross for dette, så hevder Rødts førstekandidat i Rogaland at han er industriarbeidernes beste venn.

[ Panikk på høyresiden ]

Vel, det er ingen god bestevenn for alle oss som jobber innenfor olje og gass i Rogaland. Bare noe Rødt-innflytelse etter valget betyr i praksis titusener av arbeidsledige bare i Rogaland.

Nå er det nok ikke slik at Høyre konkurrerer om velgerne til Rødt, men det er bekymringsfullt hvis det blir en rødgrønn regjering som må gi Rødt innflytelse, etter valget i 2021. Ikke som regjeringspartner, men mest sannsynlig som en del av flertallet som en eventuell rødgrønn regjering må støtte seg til i Stortinget. Det må bekymre de potensielle regjeringspartnerne at Rødt heller ikke har noen alternativer til hvordan vi kan nå målene om å kutte 50–55 % av våre klimagassutslipp innen 2030.

Når man følger den politiske klimadebatten om dagen så er det ikke enkelt å bli klok på hva de ulike partiene kan enes om i klimadebatten. De partiene som beskylder regjeringspartiene for å gjøre for lite og for sent og ha for lavt ambisjonsnivå, lanserer nå urealistiske tiltak eller sier nei til andre tiltak som kan bidra til å få ned klimautslippene.

På rødgrønn side så registrerer vi at Senterpartiet stiller ultimatum til Arbeiderpartiet i klimapolitikken, og sier nei til å øke CO₂-avgiften. SV kritiserer klimameldingen og vil øke CO₂-avgiften og avvikle olje- og gass industrien. Så har vi igjen Arbeiderpartiet som sliter med å være det industripartiet de så gjerne ønsker å være. Disse partiene skal altså finne sammen med Rødt, som i praksis har satt sluttdatoen for olje og gass til 2022. Når vi i tillegg vet at MDG kan få innflytelse i en potensiell regjering, så blir i alle fall jeg bekymret for den næringen som har bygd opp Norges velferdsstat og sparebøsse.

Det grønne skiftet kommer ikke av seg selv. Uten olje og gass næringen hadde vi ikke kunnet utvikle teknologi som vi i dag bruker til karbonfangst, havvind, elektrifisering av sokkelen og storskalaproduksjon av hydrogen. Det grønne skiftet skal og vil fortsette med teknologi og kunnskap fra ingeniørene og fagarbeiderne nettopp i olje og gass industrien.

Å feire at man har fjernet sluttdatoen olje og gass og påberope seg å være industriens bestevenn er dessverre kun markedsføring. Sannheten er at Rødt har gjort en rekke andre vedtak som i praksis betyr en sluttdato for olje og gass fra 2022, med en bratt nedtrapping av næringen etter det.